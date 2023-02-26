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特定管制藥物 線上處方5月11日起設限

編譯俞仲慈／綜合25日電
為減少藥物濫用，部分處方藥物包括「奧施康定」，規定病患必須親自接受醫師門診。(美聯社)
為減少藥物濫用，部分處方藥物包括「奧施康定」，規定病患必須親自接受醫師門診。(美聯社)

鑑於新冠疫情期間的遠端醫療服務，引發藥物濫用的後遺症，拜登政府擬對某些藥物線上處方進行更嚴格限制。

聯邦緝毒署(DEA)24日公布一份聲明，規定醫療保健機構在開立處方藥物或補充部分管制藥物，例如安非他命緩釋劑「阿爾拉得」(Adderall)和止痛藥「奧施康定」(oxycodone)，要求病患親自門診至少一次，在接受醫師診斷後，才能取得處方藥，這項新規定預計5月11日起生效。

疫情期間，遠端醫療服務興起，擴大取得醫療保健的機會，尤其在偏鄉地區，病患無須親自門診，醫生就在未見患病的情況下，開立數以百萬計的處方藥，根據紐約時報一項調查發現，治療憂鬱症的「K他命」(ketamine)可以透過遠端醫療服務取得處方箋，引發外界對藥物濫用以及缺乏監督用藥的憂心。 

根據統計，2021年國內因為服用過量類鴉片藥物致死的人數創下歷史新高，因此醫療院所和執法單位傾向支持更嚴格的用藥規定，才是防範藥物濫用的必要手段，而且DEA有鑑於疫情期間，遠端醫療服務業不當開立處方箋，決定採取更嚴格用藥規定。

根據新規定，部分處方藥物包括「阿爾拉得」和「奧施康定」規定病患必須親自接受醫師門診，進行面對面診斷後，才能取得處方箋；至於其他類鴉片「丁丙諾啡」(buprenorphine)和一些非麻醉性藥物，例如治療失眠的「唑吡坦」(Ambien)、治療焦慮症的「煩寧」(Valium)、鎮定劑「阿普唑侖」(Xanax)和「K他命」，醫生獲准透過遠端醫療開立一個月份的處方箋；若需要補充藥物，規定病患經過醫師門診後才能取得。

另外病患仍可透過遠端醫療服務取得抗生素、護膚霜、避孕藥、胰島素等處方藥，新規定的內容會經過30天公開討論後，再由DEA正式公布。

不過智庫Data for Progress資深研究員科特蘭(Matthew Cortland)在推特上表示，限制「丁丙諾啡」這類治療用藥成癮的藥物「會害死人」，指控用藥限制過多，可能導致戒斷症患者難以獲得需要的醫療照護。

疫情 拜登 紐約時報

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