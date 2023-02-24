拜登處理美中問題方式 4成民眾贊同

最新民調顯示，約六成受訪者極為擔憂中國在全球的影響力會影響到美國。(路透)

美聯社與NORC公共事務研究中心23日公布的民調 (AP-NORC)顯示，僅四成美國成人贊同拜登 總統處理美中關係的方式，約六成受訪者極為擔憂中國在全球的影響力會影響到美國。

兩周前發現並擊落中國高空偵察氣球後，美中緊張關係加劇，拜登政府保留中國的進口關稅，另外限制出口先進的電腦晶片到中國，惹惱中國政府。

部分人擔憂中國是否就俄烏戰爭為俄羅斯提供某種形式的軍事支持，隨著俄烏戰爭進入一周年，民調顯示，關於俄國 對美國構成的威脅，嚴重擔憂的程度已經下降，現在對中國的擔憂已經超越俄國；去年對兩國的擔憂程度相當。

上周拜登表示：「我們尋求的是與中國的競爭，而非衝突。」

對拜登外交政策的支持大致上與對其總統任期的支持度一致；新民調顯示，45%美國成人贊同拜登的整體表現，54%不認可，這一數據與近幾個月對拜登的看法相似，1月底的民調顯示41%支持拜登，12月為43%。

有關中國在全球的影響力對美國構成的威脅，關切程度與去年相似，但近幾年穩步上升，從2020年1月的48%上升至拜登剛上任時的54%。

科羅拉多州執法部門退休人員鄧雷普(Melvin Dunlap)表示，有鑑於美國對中國製造業的仰賴，拜登必須謹慎處理對中關係。

目前嚴重關切俄國的受訪者占53%，低於2022年3月的64%。

美國已支援烏克蘭大量軍事裝備，儘管拜登政府認為維護北約(NATO)與打擊俄國是必要的行動，但民調表明大多數美國成人認為不應該以犧牲美國的經濟作為代價。

自從去年俄國入侵烏克蘭以來，石油、天然氣與食物價格上漲，美國的通膨率在去年6月創下40年新高。

1月底AP-NORC的一項民調顯示，59%美國成人認為儘管制裁效果會降低，限制美國經濟的損害比制裁俄羅斯更重要，與俄烏戰爭剛爆發最初幾個月的意見平衡相反。

新民調中，32%受訪者認為經濟狀況良好，高於1月的24%，但仍有68%表示經濟狀況不佳，對於拜登政府處理經濟問題仍持負面看法，僅36%在經濟方面支持拜登。