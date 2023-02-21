德男接受幹細胞移植 愛滋痊癒 全球第5例

研究人員20日在「自然醫學 」雜誌(Nature Medicine)最新報告中宣布，現年53歲的德國 男子，停藥後體內不見愛滋病(HIV)毒，正是成為全球第五位感染愛滋病毒後痊癒的患者。

這位被稱為「杜塞道夫病人」(the Dusseldorf patient)的德國男子，在2019年就完成幹細胞移植治療，但研究人員直到他停止愛滋病藥物四年，且體內完全沒有愛滋病毒後，才正式宣布他成為全球第五位愛滋病痊癒患者。

德國杜塞道夫大學醫院(Duesseldorf University Hospital)詹森醫師(Dr. Bjorn-Erik Ole Jensen)表示：「他真的痊癒了，不是緩解。這好結果顯然帶來了希望，但我們還有很多工作要做。」

「杜塞道夫病人」在2013年接受幹細胞移植治療，治療他在感染愛滋病毒的同時患上的白血病。幹細胞移植治療，也稱骨髓移植，是一種替換人體免疫系統的高風險手術 ，主旨是治療癌症，但少數病例中，也同時治癒了愛滋病。

全球第一位愛滋病痊癒的人是美籍男子布朗(Timothy Ray Brown)，研究人員於2019年以「柏林病人」知名公開他的病歷。隨後，2019年的「倫敦病人」、2022年「希望之城病人」和「紐約病人」痊癒的好消息也接連傳出。

研究人員發現，這四位痊癒病患都因為罹患白血症而接受了骨髓移植，且他們的骨髓捐贈者都帶有一種抗愛滋病毒突變基因，能移除愛滋病毒用來進入細胞的CCR5蛋白質。全球僅有1%的人口帶有這種突變基因，讓他們能抵抗愛滋病毒的感染。

但對全球約3840萬人罹患愛滋病的人來說，愛滋病是一輩子的事，體內病毒永遠無法根除。但得益於現代藥物治療，愛滋病患者已經可以過上健康且長壽的生活。現代藥物也可阻止病毒傳播，預防感染的疫苗研究也持續進行中。

幹細胞移植由於風險過高，目前仍不適合用於治療多數愛滋病患者。但每一個痊癒案例，都將給予科學家寶貴的研究見解，幫助他們找到治癒每個人的的方法。