我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加汽油漲 天氣變暖民眾出行增加 估再上揚

中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

德男接受幹細胞移植 愛滋痊癒 全球第5例

編譯尤寶琪／綜合報導

研究人員20日在「自然醫學」雜誌(Nature Medicine)最新報告中宣布，現年53歲的德國男子，停藥後體內不見愛滋病(HIV)毒，正是成為全球第五位感染愛滋病毒後痊癒的患者。

這位被稱為「杜塞道夫病人」(the Dusseldorf patient)的德國男子，在2019年就完成幹細胞移植治療，但研究人員直到他停止愛滋病藥物四年，且體內完全沒有愛滋病毒後，才正式宣布他成為全球第五位愛滋病痊癒患者。

德國杜塞道夫大學醫院(Duesseldorf University Hospital)詹森醫師(Dr. Bjorn-Erik Ole Jensen)表示：「他真的痊癒了，不是緩解。這好結果顯然帶來了希望，但我們還有很多工作要做。」

「杜塞道夫病人」在2013年接受幹細胞移植治療，治療他在感染愛滋病毒的同時患上的白血病。幹細胞移植治療，也稱骨髓移植，是一種替換人體免疫系統的高風險手術，主旨是治療癌症，但少數病例中，也同時治癒了愛滋病。

全球第一位愛滋病痊癒的人是美籍男子布朗(Timothy Ray Brown)，研究人員於2019年以「柏林病人」知名公開他的病歷。隨後，2019年的「倫敦病人」、2022年「希望之城病人」和「紐約病人」痊癒的好消息也接連傳出。

研究人員發現，這四位痊癒病患都因為罹患白血症而接受了骨髓移植，且他們的骨髓捐贈者都帶有一種抗愛滋病毒突變基因，能移除愛滋病毒用來進入細胞的CCR5蛋白質。全球僅有1%的人口帶有這種突變基因，讓他們能抵抗愛滋病毒的感染。

但對全球約3840萬人罹患愛滋病的人來說，愛滋病是一輩子的事，體內病毒永遠無法根除。但得益於現代藥物治療，愛滋病患者已經可以過上健康且長壽的生活。現代藥物也可阻止病毒傳播，預防感染的疫苗研究也持續進行中。

幹細胞移植由於風險過高，目前仍不適合用於治療多數愛滋病患者。但每一個痊癒案例，都將給予科學家寶貴的研究見解，幫助他們找到治癒每個人的的方法。

德國 手術 醫學

上一則

德桑提斯訪紐約市 挺警執法治安

下一則

美炸北溪天然氣管？白宮否認：完全假新聞

延伸閱讀

西方軍援勝過蘇聯製武器？烏軍士兵：豹2戰車就像賓士

西方軍援勝過蘇聯製武器？烏軍士兵：豹2戰車就像賓士
德國8機場罷工 影響近30萬乘客

德國8機場罷工 影響近30萬乘客
德國Dyson吸塵器總統日特賣 最多可省$150

德國Dyson吸塵器總統日特賣 最多可省$150
德國總理蕭茲3月3日訪美 將與拜登商談中國挑戰

德國總理蕭茲3月3日訪美 將與拜登商談中國挑戰

熱門新聞

媒體報導指，中國對布林肯國務卿預定到訪北京一行，相當期待，外交官員對突然爆發的偵察氣球一事也感非常意外。圖為中國外交部發言人毛寧發言，譴責美方擊落氣球是反應過度。(美聯社)

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

2023-02-13 10:59
裴洛西（前左），圖中為台積電創辦人張忠謀。(取材自蔡英文臉書)

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

2023-02-14 18:52
科羅拉多州已經有厚厚的積雪。（美聯社）

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

2023-02-16 06:02
劉文正對華語歌壇「校園民歌時期」的發揚光大起著重要的作用。（本報資料照片）

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

2023-02-16 02:30
前美國總統卡特。圖為2021年資料圖片。(美聯社)

98歲前總統卡特 轉入安寧照護

2023-02-18 16:06
民間組織NIBBB在2021年12月22日升空的氣球，到了高空會膨脹到和一部家用汽車的大小。(取自NIBBB網站)

美軍44萬元飛彈 疑打下12元民間氣球 製造商回應

2023-02-18 02:30

超人氣

更多 >
您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算
頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲
亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半