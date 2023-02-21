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共和黨總統初選 他們搶攻愛阿華 未見川普造訪

編譯俞仲慈／綜合20日電
南卡州非裔聯邦參議員史考特預定22日在愛州Drake大學演講。(美聯社)
南卡州非裔聯邦參議員史考特預定22日在愛州Drake大學演講。(美聯社)

愛阿華州向來是共和黨鐵票區，因此有意爭取2024總統黨內提名重量級人士，最近頻頻現身愛阿華州，為爭取提名暖身，但是向來在愛州擁有高支持度的前總統川普，卻遲遲沒有造訪愛州，令外界不禁納悶，川普葫蘆裡賣的是什麼藥。

愛阿華州是傳統共和黨票倉，也是共和黨人兵家必爭之地，因此表態爭取2024黨內總統提名的主要人物，包括前駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)、南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員史考特(Tim Scott)以及前副總統潘斯(Mike Pence)不約而同以愛州為基地，展開造勢活動。

唯獨川普自宣布參選三個月來，尚未踏入愛州一步，愛州最大波爾克郡(Polk County)共和黨主席馬扎(Gloria Mazza)看到川普接連在新罕布夏州和南卡羅來納州的造勢活動，也不免納悶：「既然愛阿華州名列全國第一，不是每個人都應該先來這裡嗎？」

事實上，少有白宮主人可以像川普那樣，贏得愛州選民高度支持，在2016年、2020年兩次黨內初選，川普都在愛州取得絕對優勢，進而順利贏得共和黨黨內提名；共和黨資深策士馬茲(Luke Martz)表示：「川普不可能憑借一己之力操作出這種聲望，聲望不但高而且憑空出世。」

由於川普團隊成員之一的拉查姆(Alex Latcham)長期駐紮愛州，也一直在尋找一位競選主管，因此外界推測川普在愛阿華州仍會舉行造勢活動。

儘管面臨多位黨內重量級人物的挑戰，但無庸置疑的是川普仍是共和黨的人氣王，根據第摩因紀事報與媒體公司愛阿華民調(Des Moines Register/Mediacom Iowa Poll)去年10月公布的調查顯示，共和黨員有高達57%支持川普參選2024年大選，只有33%表示不支持，另外10%尚未決定，正如愛阿華州共和黨全國委員會委員薛夫勒(Steve Scheffler)所言：「無論如何都會有一群人支持他(川普)。」

前駐聯合國大使海理上周正式宣布參加2024共和黨總統提名初選。(美聯社)
前駐聯合國大使海理上周正式宣布參加2024共和黨總統提名初選。(美聯社)
人雖未到，前總統川普已在愛州部署初選人馬。(美聯社)
人雖未到，前總統川普已在愛州部署初選人馬。(美聯社)
前副總統潘斯雖未正式宣布參選，15日在愛州造勢，支持父母的子女教育權益。(美聯社...
前副總統潘斯雖未正式宣布參選，15日在愛州造勢，支持父母的子女教育權益。(美聯社)

川普 共和黨 愛阿華州

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