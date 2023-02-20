拜登基建因「買美國貨」卡關 限用國產機具 工程停滯

拜登總統推動的基礎建設堅持要用國產機具，卻找不到國內的機具供貨業者。（歐新社）

拜登 總統推1兆元的基礎建設，認為可提升國內製造業，帶動藍領工作復興，但限令要用國產機具來翻新道路、橋梁及港口，目前碰上麻類，就是國內不再生產多數機具，很多重型機具來自進口，不符規定，目前工程陷入尷尬處境。

華盛頓郵報 報導，拜登堅持要用國產材料及機具，已使部分工程進度停滯。業界高層表示，因為國內沒人生產碼頭起重機、卡車、升船機等類似設備，故向運輸部申請進口上述器具，但遭駁回；尤為矚目的是：美國港務局協會(American Association of Port Authorities)指出，有些貨品處理機具有國貨沒錯，但一切電動款支持政府的氣候目標的大型機具，都由外國製造。

基建官員抱怨，依法要「買美國貨」(Buy America)，但他們找不到國內的機具供貨業者。

基建法案擴大要求，凡聯邦資助的構工專案，要使用國內生產的材料，例如紅銅、石膏板及光纖。政府2月出台新指南，供判定哪些原料及加工品，夠資格稱為「美國製造」，而在構工專案中使用，許多規格細項都招致大眾議論。

春季逼近，拜登推動國內提升生產，卻與現實發生衝突；據團體代表官署管理營造專案、興造基礎設施的業界指出，許多原料就數量或時限，無法由國內來源取得。

美國州公路及運輸官員聯誼會(American Association of State Highway and Transportation Officials)工程方面主管麥唐諾(Jim McDonnell)指出，拜登政府想刺激產業，但似乎太過操切。

加州的91號快速道路連接至收費道路的工程，列為基礎建設工程，但要找到美國製機具卻有困難。（Getty Images）

諸多頭痛之一在州方及地方運輸官員擔憂，自己無法取得足夠的反射玻璃珠，那種材料在鋪設公路時，用來做安全警示條。另外，運輸部官員與業界代表去年會議匯總指出，想興建高速軌道系統，一應材料幾乎全由日本 或歐洲製造。

兩名要求匿名官員表示，碰到一些案例，官方有意對買美國貨法規設下破例，另特定問題出現時，繼續與業界團體對話，期能解決。