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哈佛／聯合民調：對決拜登或賀錦麗 川普「通殺」

編譯徐薏茹／綜合19日電
一項最新民調17日顯示，前總統川普有望在2024年大選擊敗拜登或賀錦麗。(美聯社)
一項最新民調17日顯示，前總統川普有望在2024年大選擊敗拜登或賀錦麗。(美聯社)

哈佛大學美國政治研究中心(CAPS)與市調諮詢公司哈里斯(Harris Insights and Analytics)2月中實行的聯合民調17日公布結果，根據其調查，前總統川普有望在2024年總統大選擊敗拜登或賀錦麗。

民調顯示，川普將贏得46%選票，拜登獲得41%。

川普對上賀錦麗的表現更好，川普支持率為49%，賀錦麗為39%。

除了對家陣營，川普在民調中也贏過共和黨對手。共和黨目前除了川普，僅前駐聯合國大使妮姬·海理(Nikki Haley)正式宣布參選，但在民調的八個競爭組合中，川普勝過所有人。

川普贏得37%的支持，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)支持率為19%；德桑提斯尚未正式宣布加入選戰，但是普遍認為可能會參戰的候選人。

海理支持率為7%，在民調中排名第三。

哈佛與哈里斯的民調(Harvard CAPS / Harris)於2月15、16日實行，共1838名註冊選民受訪。

民意調查公司拉斯穆森(Rasmussen Reports)19日發布的另一份民調則顯示，以共和黨選民為對象的調查中，德桑提斯落後川普13個百分點。

根據拉斯穆森民調，若在川普和德桑提斯間選擇，32%支持德桑提斯，45%支持川普；另外14%選擇支持其他共和黨候選人。

本月稍早公布的雅虎新聞(Yahoo News)與YouGov民調則顯示，若共和黨初選只有川普和德桑提斯，德桑提斯將擊敗川普。

另外針對不分黨派選民的民調中，在川普與德桑提斯的對決裡，德桑提斯贏得30%支持，勝過川普的26%，但另外36%的受訪者選擇投給兩人之外的候選人。

共和黨預計多達十幾名候選人參與初選，共和黨大部分希望從川普和他的分裂政治走出，但實際上，基於川普在共和黨選民的高人氣，共和黨領袖幾乎沒有工具可以箝制川普。

川普的砲火持續對準德桑提斯猛攻，他稱德桑提斯「紅皮藍骨」(Republican In Name Only，RINO)、「不忠」，還以諧音「德假正經」(Ron DeSanctimonious)大酸特酸。

川普 德桑提斯 民調

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