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不敵共和黨內批評 參議員史考特不提社安金、紅藍卡了

編譯潘勛／綜合19日電
佛州共和黨聯邦參議員史考特被兩黨批評後，已宣布把社會安全制度、聯邦醫療保險及退伍軍人福利，移出自己的「拯救美國」計畫。（美聯社）
佛州共和黨聯邦參議員史考特被兩黨批評後，已宣布把社會安全制度、聯邦醫療保險及退伍軍人福利，移出自己的「拯救美國」計畫。（美聯社）

佛羅里達州共和黨聯邦參議員史考特(Rick Scott)不敵民主黨及共和黨同僚的批評，日前宣布把社會安全制度、聯邦醫療保險(Medicare)及退伍軍人福利，移出自己的「拯救美國」(Rescue America)計畫；原計畫想為一切聯邦法規設下五年的落日條款，以便定期檢討。

華爾街日報(WSJ)報導，按史考特修訂後的計畫，除了前述的資格權益施政，再加上國家安全、其他基本服務，都不必由國會定期重新批准。這些提議，史考特在擔任共和黨參院競選委員會主席時首度提出，即便很多共和黨國會議員也敬而遠之，故已變成政治上的避雷針。

史考特在「華盛頓觀察家報」(Washington Examiner)輿情版撰文說，他的拯救美國計畫，「顯然不打算納入資格權益施政，例如聯邦醫療保險及社會安全，那些施政是人們苦幹實幹，已經終生付出的」。

共和黨參院領袖麥康諾多次宣稱，史考特的計畫，點子很糟，上周還表示，他認為那個計畫會讓史考特2024年的連任陷入苦戰；去年史考特曾挑戰麥康諾，想當共和黨參院領袖，但未能成功。

拜登總統在國情咨文演說中特別挑出史考特的提案，足證共和黨有意砍掉資格權益施政，許多共和黨國會議員報以噓聲。

共和黨高層就調升國債債限、削減聯邦開支，與白宮談判，但已排除改革社安金及聯邦醫險；共和黨國會議員另釋出訊號，說任何提案都不打算大砍軍方預算。

史考特表示，自己的拯救美國方案，被人出於政治目的而曲解。他在輿情版文章裡寫道，自己從未支持削減社安金或聯邦醫險；拜登是個糊塗總統，講著不老實的民主黨謊言，麥康諾對此知之甚詳。

史考特主張過要拯救社安金及聯邦醫險，他的原始計畫旨在強迫國會衡量山雨欲來的財政危機；兩項施政的信託單位最新報告指出，社安制度的一應資金合計起來，到2035年就會枯竭；聯邦醫保的醫院保險信託基金到2028年會耗光。

共和黨 聯邦醫療保險 參院

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