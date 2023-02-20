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退休員工回歸？食品業招募策略：找舊人勝過補新人

編譯徐薏茹／綜合19日電
一名消費者在「克羅格」購物後步出超市門口，「克羅格」應付人力不足，採用請前員工回歸的政策。（美聯社）
一名消費者在「克羅格」購物後步出超市門口，「克羅格」應付人力不足，採用請前員工回歸的政策。（美聯社）

自新冠疫情爆發以來，大批勞工離開勞動市場，國內面臨嚴重的人力短缺問題，現在國內食品產業正積極招募前員工回歸工作崗位。

美國最大超市連鎖企業「克羅格」(Kroger Co.)聯繫前員工，請他們回歸工作，知名麥片商「通用磨坊」(General Mills)已經說服一些退休員工重回工廠，許多食品公司的招聘人員紛紛上社群媒體上尋找可能願意回歸的前員工。

疫情初期食品業努力滿足強勁的需求，維持國內的食物供應鏈，同時面臨人員配備的挑戰，員工對第一線工作的薪資、福利或安全感到不滿，促成克羅格、億滋國際(Mondelez International)、家樂氏(Kellogg)等食品巨頭發生罷工。

為了促進就業，一些食品公司提高時薪、獎金，雇用臨時員工，啟用彈性輪班。

與其他行業相同的是，食品業也在疫情期間損失資深員工，有些人選擇提早退休。去年，許多公司專注於填補職缺，但新手有時候反而導致工作效率降低。

通用磨坊人力資源總監賈珪琳·威廉姆斯-羅爾(Jacqueline Williams-Roll)透露，該公司去年夏季推出試驗計畫，讓退休人員回歸其中兩間工廠工作，以填補人力空缺，雇用前員工不但能縮減訓練時間，他們還能指導經驗不足的員工。

與2021年相比，通用磨坊的重新雇用率增加約50%，2022年在該公司全美製造工廠的員工增加約100名，新員工的雇用人數也提升兩倍。

美國雜貨批發商巨頭Associated Wholesale Grocers的招募人員透過LinkedIn和臉書等平台聯繫前員工，執行長史密斯(David Smith)表示該公司的平均重雇率已經四度增長，成功後又更積極招募，這一策略幫助該公司的生產力提升，前員工比新員工早三個月達標。

部分領導層則表示，他們的重新雇用率與去年一致，就業市場仍然緊繃，技師和工程師的空缺很難找到人力填補。

疫情 退休 就業

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