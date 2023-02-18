我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

尷尬了…F-22戰機射40萬元飛彈 恐打下12元民間氣球

全球晶片短缺 別遺失信用卡 等新卡至少6周

編譯徐薏茹／綜合17日電
由於晶片缺貨，最近如果遺失信用卡，至少要等六周才能盼來新卡。(美聯社)
由於晶片缺貨，最近如果遺失信用卡，至少要等六周才能盼來新卡。(美聯社)

信用卡與金融卡發行公司正受到全球晶片短缺的全面影響，自從疫情期間晶片需求飆升，短缺問題一直困擾著汽車與科技業。現在申辦新卡的處理時間通常需要等待六周以上；早前約5到10日即可收到新卡。

紐約州雪城大學(Syracuse University)教授潘菲爾德(Patrick Penfield)預計，雖然今年製造商預計生產30億張信用卡，但信用卡延遲交付的問題將持續整年。

EMV晶片卡的需求相當高，截至2021年底，63%的美國金融卡含有EMV晶片；2021年7月至2022年6月，美國85%的交易由晶片卡支付，在全球占92%。

供應鏈風險評估公司Everstream Analytics的資訊顯示，現在晶片的前置作業時間平均為20到25周，疫情前的前置時間約為10到14周。

礦業公司Almonty Industries執行長布萊克(Lewis Black)指出，由於生產工廠有限，以及激烈的行業競爭，晶片短缺問題加劇。

布萊克說美國消費者多以現金支付，但在疫情期間為減少接觸，許多人轉而使用EMV晶片卡。

同一時期，線上購物需求激增，尤其是筆電等電子用品，根據美國經濟分析局(BEA)的數據，2020年第二季至第三季，筆電銷售增長近40%，同期的汽車銷售出現類似的反彈，促使晶片製造商提高生產。

而拜登政府於2021年推行電動車，電動車對半導體的需求是傳統燃油車的兩倍多，原本已緊繃的供應鏈又增加更多壓力。

只有極少數公司有能力生產晶片，儘管拜登政府已通過晶片法案(Chips Act)，鼓勵晶片製造商建造更多工廠，晶片短缺的問題一時仍難以解決。

奧地利訊息科技公司VariusSystems執行長、國際卡製造商協會(ICMA)主席多爾納(Michael Dorner)向華盛頓郵報(The Washington Post)表示：「這些生產瓶頸也會影響信用卡的交付時間，供應鏈完全恢復還需要一些時間。」

潘菲爾德教授指出，在晶片供應的優先順序中，信用卡排最底層，製造商優先考量高利潤的客戶，如電腦和智慧型手機製造商。

而信用卡產業也有優先順序，美國運通(American Express)、大通銀行(Chase)等大公司向華盛頓郵報表示他們的供應鏈沒有延誤，專家指出受到影響的多為信用合作社或地方銀行。

晶片 信用卡 供應鏈

上一則

指海理「女性巔峰期已過」 CNN主播勒蒙涉歧視 再三道歉

下一則

疑似中國偵察氣球 不知為何物 川普政府未獲通報

延伸閱讀

美媒：中方偵察氣球殘骸回收完畢 其餘搜索工作難度高

美媒：中方偵察氣球殘骸回收完畢 其餘搜索工作難度高
尷尬了…F-22戰機射40萬美元飛彈 恐打下12美元民間氣球

尷尬了…F-22戰機射40萬美元飛彈 恐打下12美元民間氣球
馬斯克再表態政治立場：不是共和黨也非民主黨

馬斯克再表態政治立場：不是共和黨也非民主黨
拜登胸部發現病灶 切片送檢…醫師：能履行總統職責

拜登胸部發現病灶 切片送檢…醫師：能履行總統職責

熱門新聞

媒體報導指，中國對布林肯國務卿預定到訪北京一行，相當期待，外交官員對突然爆發的偵察氣球一事也感非常意外。圖為中國外交部發言人毛寧發言，譴責美方擊落氣球是反應過度。(美聯社)

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

2023-02-13 10:59
山東青島即墨區海洋發展局回應指出「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」確有此事，有關部門準備擊落不明物體。圖為山東海域示意圖。圖取自閃電新聞

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

2023-02-12 10:13
裴洛西（前左），圖中為台積電創辦人張忠謀。(取材自蔡英文臉書)

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

2023-02-14 18:52
劉文正對華語歌壇「校園民歌時期」的發揚光大起著重要的作用。（本報資料照片）

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

2023-02-16 02:30
科羅拉多州已經有厚厚的積雪。（美聯社）

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

2023-02-16 06:02
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在例行記者會表示，五角大廈過去24小時內追蹤一個出現在阿拉斯加上空、美國領空的高空物體，飛行高度約4萬呎，威脅民航安全。美聯社

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

2023-02-10 17:35

超人氣

更多 >
對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事
與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開
影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞
劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」
伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷