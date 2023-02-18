全球晶片短缺 別遺失信用卡 等新卡至少6周

由於晶片缺貨，最近如果遺失信用卡，至少要等六周才能盼來新卡。(美聯社)

信用卡 與金融卡發行公司正受到全球晶片 短缺的全面影響，自從疫情期間晶片需求飆升，短缺問題一直困擾著汽車與科技業。現在申辦新卡的處理時間通常需要等待六周以上；早前約5到10日即可收到新卡。

紐約州雪城大學(Syracuse University)教授潘菲爾德(Patrick Penfield)預計，雖然今年製造商預計生產30億張信用卡，但信用卡延遲交付的問題將持續整年。

EMV晶片卡的需求相當高，截至2021年底，63%的美國金融卡含有EMV晶片；2021年7月至2022年6月，美國85%的交易由晶片卡支付，在全球占92%。

供應鏈 風險評估公司Everstream Analytics的資訊顯示，現在晶片的前置作業時間平均為20到25周，疫情前的前置時間約為10到14周。

礦業公司Almonty Industries執行長布萊克(Lewis Black)指出，由於生產工廠有限，以及激烈的行業競爭，晶片短缺問題加劇。

布萊克說美國消費者多以現金支付，但在疫情期間為減少接觸，許多人轉而使用EMV晶片卡。

同一時期，線上購物需求激增，尤其是筆電等電子用品，根據美國經濟分析局(BEA)的數據，2020年第二季至第三季，筆電銷售增長近40%，同期的汽車銷售出現類似的反彈，促使晶片製造商提高生產。

而拜登政府於2021年推行電動車，電動車對半導體 的需求是傳統燃油車的兩倍多，原本已緊繃的供應鏈又增加更多壓力。

只有極少數公司有能力生產晶片，儘管拜登政府已通過晶片法案(Chips Act)，鼓勵晶片製造商建造更多工廠，晶片短缺的問題一時仍難以解決。

奧地利訊息科技公司VariusSystems執行長、國際卡製造商協會(ICMA)主席多爾納(Michael Dorner)向華盛頓郵報(The Washington Post)表示：「這些生產瓶頸也會影響信用卡的交付時間，供應鏈完全恢復還需要一些時間。」

潘菲爾德教授指出，在晶片供應的優先順序中，信用卡排最底層，製造商優先考量高利潤的客戶，如電腦和智慧型手機製造商。

而信用卡產業也有優先順序，美國運通(American Express)、大通銀行(Chase)等大公司向華盛頓郵報表示他們的供應鏈沒有延誤，專家指出受到影響的多為信用合作社或地方銀行。