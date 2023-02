俄州火車出軌事件 監測附近住戶空氣品質 未驗出有毒物質

一列火車日前在俄亥俄州出軌引發大火並冒出濃煙,聯邦人員檢測後表示,附近空氣中的化學物質含量並未超標。(美聯社)

聯邦衛生部(Department of Health and Human Services)與疾病防治中心(Centers for Disease Control and Prevention,CDC)17日證實,將派遣一支團隊前往在俄亥俄州 東巴勒斯坦 鎮(East Palestine)化學物質外洩現場勘查,並全力協助聯邦環境保護局(Environmental Protection Agency,EPA)和州政府衛生部門進行調查,以確保當地居民健康與生態環境安全。

根據官員表示,衛生部旗下有毒物質和疾病登記署(Agency for Toxic Substances and Disease Registry ,ATSDR )將派遣一支團隊前往災區,調查化學物質外洩疑慮,同時EPA已針對自願篩檢的500戶家庭空氣品質進行檢測,但並未檢驗出超標的有毒物質。

諾福克南部鐵路公司(Norfolk Southern)一列貨運火車3日在俄亥俄州東巴勒斯坦出軌,由於列車載有大量氯化氫、氯乙烯等有毒化學物質,當地5000居民緊急撤離。

環保署官員表示,環保署將繼續監控當地的土壤、空氣,以及俄亥俄河的水質,並對居民住家環境進行自願篩檢,同時持續監督鐵路公司的後續工作;一名官員說,「我們將依法追究該公司責任。」

另外俄亥俄州共和黨籍州長狄懷恩(Mike DeWine)和該州議會代表16日也要求白宮 提供更多的聯邦援助,以進行公共衛生檢驗與評估。

自意外發生以來,災區居民頻頻抱怨頭痛、眼睛發炎,而且汽車、草坪佈滿灰燼,聲稱毒氣外洩造成大量魚類死亡等,令當地居民惶恐不安,因此聯邦環保署長黎根(Michael Regan)16日呼籲任何心生恐懼的居民都可以向政府要求檢驗。

另外,運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)遲遲沒有前往災區視察遭到外界抨擊,白宮新聞秘書尚皮耶(Karine Jean-Pierre)17日緩頰表示「我們確實採取行動,自2月4日以來,我們一直在災區,我們的所作所為,皆全力支持東巴勒斯坦居民。」