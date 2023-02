指海理「女性巔峰期已過」 CNN主播勒蒙涉歧視 再三道歉

CNN主播勒蒙在節目中形容共和黨總統參選人海理「已過巔峰期」,引發反彈,勒蒙再三向海理致歉。(翻攝自CNN)

有線電視新聞網(CNN)主播勒蒙((Don Lemon)16日在節目中評論宣布角逐2024共和黨 總統初選的海理(Nikki Haley)年齡51歲,「已過了女性巔峰期」 ,引來強烈反彈。包括CNN內部同事及海理本人指責他發表性別歧視 言論,勒蒙一連兩天再三道歉。

CNN執行長李希特(Chris Licht)17日也在CNN晨間編輯會議中也表示,勒蒙的這種說法讓人「無法接受」。

勒蒙在「CNN今晨」(CNN This Morning)節目中,談及海理日前宣布競選總統時呼籲對75歲以上政治人物強制進行心智測試,他說海理「也不在巔峰期」(not in her prime)。勒蒙進一步闡述論點說:「女性只有在20多、30多或許40多歲時,才算處於青春鼎盛時期。」

這番評論當場遭兩位女性共同主播哈洛(Poppy Harlow)和柯琳絲(Kaitlan Collins)反對,但勒蒙接下來一個小時持續推進此論點。

前任南卡羅來納州 州長及駐聯合國大使的海理,16日上午隨即上推特發文,附上該節目片段寫道:「自由派無法忍受對年長政治人物進行心智測試確保他們能勝任工作。自由派才是最性別歧視的人。」

勒蒙遭各方砲轟,當天下午推文道歉;「我上午談到女性『巔峰期』,既愚蠢又無關緊要,我對此感到遺憾,」勒蒙說:「年齡無法定義女性個人或專業,我生命中有無數女性每天都在證明這一點。」

CNN執行長李希特認為有必要培養問責文化,勒蒙出席這場網路會議當場道歉非常重要,勒蒙也表示想在會中清楚表達對自己評論的遺憾。

「我很抱歉我這樣說,」勒蒙在會中表示,「我當然明白為何人們認為它全然造成誤導。我既然犯了錯,就要承擔責任。」「我相信任何年齡的女性都可以做自己想做的任何事,」勒蒙說:「我在這個組織中最親密的人是女性,尋求最多建議的人是女性。」