官員證實 中國氣球自發射就被美追蹤

有關官員15日向美國廣播公司新聞網(ABC News)證實，被美國擊落的中國氣球 從發射升空起，就被美國情報部門追蹤監視，有可能是失控後被強風吹到美國。

這一說法和2月1日這顆偵察氣球在蒙大拿州 上空被發現後，美國官方變來變去的說法，有很大的不同。

國務院發言人普萊斯說，不管這個飛行器是否被風吹離航道，都改變不了美國政府認定它侵犯美國領空，違犯美國主權的事實；普萊斯說，「它就是高空監視氣球，侵犯了我們的領空，違反了國際法」。

國安會不回答美國是否一開始就追蹤氣球動向的問題。但是官員說，美國能夠在氣球離開某定點後就發現它，並不表示就預知它最後會飄到美國上空。「諸多因素決定氣球的路線，但它會飛到哪裡去，沒人清楚。」

華盛頓郵報是第一個報導說氣球可能偏離了原定路線，導致美中因一場誤會而關係緊張的媒體。該報導說，氣球原定往美國領地關島方向飛，被強風改為朝北前進。

1月28日，氣球進入阿拉斯加州阿留申群島上空，轉入加拿大 ，進到美國大陸後，繼續往東飛，2月4日在南卡州外海被空軍擊落。

參院情報委員會副主席、共和黨籍佛羅里達州國會參議員魯比歐(Marco Rubio)說，他不相信偏離航道的說法，「那是中國政府的說詞，現在拜登政府裡面也有人這麼說，因為他們不想讓緊張局勢升高。」

他接受ABC記者沛克仁(Allison Pecorin)採訪時說，意外卻湊巧飛到美國最敏感設施的上空，這不能叫做「湊巧的路線」吧。

蒙大拿州民主黨參議員泰斯特(Jon Tester)也對「不小心飄入美國本土」說嗤之以鼻。「扯到中國共產黨的事，我從不相信意外、不經意那一套。」

官員向ABC確認說，中國氣球的偵察設施，已大致撈起，整個載體有30呎長，包括「所有的重要偵測器和電子設備」。

至於後來陸續在阿拉斯加、加拿大和休倫湖上空擊落的三個不明飛行體，情報單位則提出「都是商業或善意用途」的說法。