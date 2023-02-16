美國制裁涉氣球案6中企 北京揚言報復

在美國商務部對涉及偵察氣球的六家中國實體實施制裁後，中國也聲言制裁美國企業。圖為民眾15日持氣球在華府中國駐美國大使館前抗議。(Getty Images)

中國氣球 事件持續發酵，北京 已從早前的低調處理改為現在的高調還擊。在美國商務部對涉及氣球的六家中國實體實施制裁後，中國也聲言制裁美國企業。

中國外交部發言人汪文斌15日在例行記者會上批評美國利用氣球「為借口非法制裁中國企業和機構。中方將依法對損害中國主權、安全的有關美國實體採取反制措施」、「堅決維護國家主權和合法權益」。但他沒有作出詳細說明，也沒指明制裁的對象。

在中國氣球進入美國領空之初，北京表示遺憾，指氣球是一艘無人飛艇，意外被吹離航線。但隨著美國軍方高調發射導彈將之擊落、國務卿布林肯取消訪問北京、國會眾院一致投票譴責中國公然侵犯主權及收集情報，商務部宣布制裁六家中國實體後，中國反擊的調子也愈來愈高。

汪文斌除了揚言制裁美國企業作為報復外，還指美方在本土放飛大量高空氣球，持續進行全球環行，至少十多次非法飛越中國領空，包括飛越新疆、西藏等省分。不過美方早前已予以否認。

與此同時，美國駐日本 大使伊曼紐爾(Rahm Emanuel)15日也指責中國氣球的入侵，是北京侵略行為模式的一部分，並非孤立事件，例如最近向菲律賓海岸警衛隊巡邏艦發射激光等。

他說，如果中國想成為國際社會受尊重的一員，就要在某些基本前提下採取適當的行動，不能在不了解法律的情況下，在其他國家開設警崗，就好像法律沒有任何界限一樣。

另方面，日本防衛省也表示，自2019年以來在日本領空至少發現三個飛行物體，被強烈認為是來自中國，並已就此事提出抗議並要求解釋。日本部分國會議員表示正慮擴大自衛隊法，將外國氣球侵犯日本領空的行為也包括在內。