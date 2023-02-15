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第102位拜登提名法官獲參院通過 人數超過川普同期

記者顏伶如／綜合報導
13日晚獲參院通過出任聯邦第三巡迴上訴法院法官的鄭京加。(聯自司法部官網)
13日晚獲參院通過出任聯邦第三巡迴上訴法院法官的鄭京加。(聯自司法部官網)

參院14日通過拜登總統上任後提名的第100位聯邦法院法官任命案，為民主黨在前總統川普任期結束後推動法院改革建立里程碑。

川普四年任內共計完成229多位聯邦法官任命，但如果比較截至今年2月14日止、上台後相同期間通過參院任命的聯邦法官人數，拜登領先川普、歐巴馬、雷根，但柯林頓完成120多位法官提名居冠。

截至上周，參院已通過98位拜登提名的聯邦法院法官。13日晚間，參院以50票對44票通過賓州西區聯邦地區檢察官鄭京加(Cindy Kyounga Chung)出任聯邦第三巡迴上訴法院法官，14日再以54票對45票通過曼德茲-米羅(Gina R. Mendez-Miró)出任波多黎各區美國地區法院法官。

匹茲堡地區檢察官出身的鄭京加，成為第一位聯邦第三巡迴上訴法院亞裔女法官。

14日稍後，參院通過拜登提名的第101位及第102位聯邦法官任命：詹金斯(Lindsay C. Jenkins)出任伊利諾州北區聯邦地區法院法官、賈西亞(Matthew L. Garcia)出任新墨西哥州聯邦地區法院法官。

參院司法委員會主席、參院民主黨團黨鞭德賓(Dick Durbin)14日發表聲明表示，拜登政府上台以來完成聯邦法院法官任命的速度超過川普政府及歐巴馬政府，「與數字一樣重要的是，我們看到來自多元背景的被提名人獲得任命，不管是專業背景或人口統計學方面的背景」。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，拜登政府提名聯邦法官以多元化為優先考量，絕大多數被提名人為女性、少數族裔，還有來自不同專業領域的律師及公設辯護人。已經完成任命的30名聯邦巡迴法院法官中，女性便有23位。

鄭京加在聯邦第三巡迴上訴法院將遇到的兩名法官同事也都是拜登提名下完成任命：費里曼(Arianna Freeman)原為聯邦公設辯護人，蒙哥馬利-瑞維斯(Tamika Montgomery-Reeves)曾是德拉瓦州高等法院第一位非洲裔女法官。

提名 拜登 參院

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