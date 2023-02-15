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俄州火車脫軌洩毒氣 散發惡臭 居民頭痛、眼睛灼熱想出走

記者張聲肇／綜合報導
俄亥俄州靠近賓州地區3日發生的火車出軌事故導致化學品爆炸和氯乙烯洩漏事件，多種化學品混合，釋放出多種新的毒氣，引發對人體健康和環境汙染的擔憂。(美聯社)
俄亥俄州靠近賓州地區3日發生的火車出軌事故導致化學品爆炸和氯乙烯洩漏事件，多種化學品混合，釋放出多種新的毒氣，引發對人體健康和環境汙染的擔憂。(美聯社)

俄亥俄州靠近賓州地區3日發生的火車出軌事故導致化學品爆炸和氯乙烯洩漏事件，聯邦環保署(Environmental Protection Agency，EPA)指出，多種化學品混合，釋放出多種新的毒氣，雖然偵測未達「危險」程度，仍引發對人體健康和環境汙染的擔憂。

華盛頓郵報報導，直接受到波及的東巴勒斯坦鎮(East Palestine)居民到現在都無法確定回家是否安全；未收到撤離令的居民也不禁懷疑是不是「走為上策」。

八哩外，賓州達靈頓(Darlington)居民莫爾(Jackie Moore, 34歲)說，「我們也該撤離。連續48小時臭味難聞」。她說，從她家聞到的那陣濃煙與烈焰，像是指甲油的味道。

俄亥俄州東巴勒斯坦鎮附近發生火車翻覆和化學品洩漏事故後，當地官員表示，空氣和水的...
俄亥俄州東巴勒斯坦鎮附近發生火車翻覆和化學品洩漏事故後，當地官員表示，空氣和水的品質都未達「堪憂」地步，空氣可以呼吸，水可以喝。圖為環保人員在檢測。(美聯社)

東巴勒斯坦鎮民到現在仍聞到臭味，心中自然不安。環保署12日根據諾福克南方鐵路運輸公司的資料，公布哪幾列車上哪些化學物質有漏出或外洩。全國交通安全委員會(National Transportation Safety Board)14日說，50節車廂中，總共有20列車運載危險物質，其中10個車廂翻覆。

目前不知是否還有化學物質繼續在洩漏，附近居民還聞得到惡臭，也開始有人感到頭痛、眼睛灼熱等症狀。

這個俄亥俄東部小鎮14日早上一片寂靜，只聽得到機器操作的嗡嗡聲，小丘上，冬季歇業的冰淇淋店「奶品莊」(Dairy Mill)的招牌上多了幾個字：「為東巴鎮祈禱。」

操作怪手、徒手搬運金屬碎片的工人腳穿長靴、頭戴護盔，卻未見戴口罩或防毒面具。鐵軌附近，白色粉末灑落滿地，火車不時鏗鏗而過。

莫爾、先生和三個小孩現在不敢喝自來水，改喝瓶裝水，因為附近的水塘不斷浮起死魚，她把死魚的鏡頭上傳到TikTok帳號上。

外洩化學物質中的氯乙烯和丙烯酸丁酯都是易燃液體，當局唯恐引發爆炸，於6日實施「管控釋放」，造成大股黑煙。撤離令8日解除後，越來越多居民說眼睛有灼熱感，寵物紛紛生病，濃烈的味道一直徘徊不去。

有幾家商店的業主和當地居民已提告諾福克南方鐵路，要求該公司在法院監督下替居民做體檢，確認是否受到有毒化學物質汙染而罹患嚴重疾病。

地方官員說，東巴勒斯坦鎮的空氣和水的品質都未達「堪憂」地步，空氣可以呼吸，水可以喝。13日止，到291家屋內檢測，都未測出氯乙烯和氯化氫。

巴勒斯坦 賓州 俄亥俄州

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