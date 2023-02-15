俄州火車出軌事件 竟不見人影？運輸部長被轟只關心種族議題

俄亥俄州 自3日發生火車出軌導致化學品爆炸和洩漏事件後，運輸部部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)拖延10天才坦承有毒化學物質洩漏的事實，此舉引發兩黨議員同聲撻伐；共和黨議員抨擊布塔朱吉只關心種族歧視議題，對於化學爆炸事件麻木不仁，甚至連民主黨議員也指責布塔朱吉遇到事情就躲起來。

41歲的布塔朱吉13日出席全國郡縣協會大會(National Association of Counties Conference)，發表講話的重點，竟然不是如何處理俄州東巴勒斯坦 (East Palestine)火車出軌意外造成的化學物質外洩危機，而是抨擊建築工地沒有雇用像樣的工人。

對此，共和黨籍俄州聯邦參議員萬斯(J.D. Vance)向每日郵報(DailyMail.com)砲轟布塔朱吉「更關心種族主義 和白人建築工人」，而且對於布塔朱吉處理態度，表達「絕對」不滿意，並強調「我希望看到更多調查，我希望看到運作失靈的公開資料。」

「我繼續關注2月3日在俄州東巴勒斯坦發生的火車出軌後續，以及居民生活遭受波及10天以來對家庭的影響。」隨後布塔朱吉在推文發文表示：「運輸部已在協助國家運輸安全委員會(NTSB)的調查，我們會關注調查結果，並將根據結果，啟動相關部門追究責任，並繼續維護居民安全。」

但這位運輸部長發文處理危機的做法，顯然不符合外界預期，連民主黨人、前俄州聯邦參議員特納(Nina Turner)也在推特指責布塔朱吉花了10天時間才對火車出軌意外做出反應，「他拿中國氣球開玩笑，卻忽略俄州東巴勒斯坦火車出軌意外」。

另外來自加州、前國會議員參選人吉格里奧(David Giglio)也嘲諷布塔朱吉：「當種族主義或白人建築工的議題一出現，布塔朱吉就是一本攤開的書，但俄州發生生態災難時，他就不見了。」