史考特提社安金新法 麥康諾：不是共和黨的計畫

佛羅里達州共和黨 籍聯邦參議員史考特(Rick Scott)日前提出新法案，增額挹注社會安全與聯邦醫療保險 (Medicare)資金，同時為削減福利計畫訂定更高的標準。

史考特在記者會上表示，「我打從第一天開始，就為佛州長者爭取社會安全與聯邦醫療保險，今日我有幸宣布新的『保障長者法案』(Protect Our Seniors Act)，維護關鍵福利的經費。」

然而，史考特的提案並未獲共和黨支持，參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)已表示，那是「史考特的計畫」，而非「共和黨的計畫」。

這項法案旨在取消近800億元、去年撥給國稅局 (IRS)的「降通膨法」(Inflation Reduction Act)經費，轉而挹注社會安全與聯邦醫療保險。

國稅局的經費常是共和黨攻擊的目標，共和黨議員譴責相關經費打造「8萬7000名國稅局探員大軍」。

新法案規定，撙節社會安全或聯邦醫療保險法案，必須取得三分之二的國會議員同意，且禁止把聯邦醫療保險的經費挪作他用。

國會山莊報(The Hill)報導，尚不清楚新法案是否與史考特先前的提案內容重疊，而之前的提案正位居共和黨與拜登及其民主黨的爭議風暴核心。

史考特上周公布的11點計畫表明，聯邦立法必須在五年後啟動日落條款，「除非該法值得保存，而國會則可再次表決」；這表示社會安全與聯邦醫療保險如同其他聯邦法案，每五年都須經國會重新審議。