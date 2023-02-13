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超級盃倒數8秒大逆轉 38：35酋長射鷹封王

記者顏伶如／綜合報導
第57屆超級盃12日晚亞歷桑那州鳳凰城開打，過程拉鋸精彩，最後由堪薩斯酋長隊擊敗費城老鷹隊，奪下冠軍。全隊在頒獎台上欣喜若狂。(路透)
第57屆超級盃12日晚亞歷桑那州鳳凰城開打，過程拉鋸精彩，最後由堪薩斯酋長隊擊敗費城老鷹隊，奪下冠軍。全隊在頒獎台上欣喜若狂。(路透)

第57屆美式足球聯盟NFL冠軍賽超級盃(Super Bowl)12日在亞利桑納州的州立農業體育館(State Farm Stadium)登場，堪薩斯酋長隊(Kansas City Chiefs)出戰費城老鷹隊(Philadelphia Eagles)。上半場費城老鷹隊明顯掌握主導權，中場以24分領先14分的堪薩斯酋長隊。但堪薩斯酋長隊中場休息過後展現後來居上態勢，下半場連攻24分，最終堪薩斯酋長隊在終場倒數的八秒鐘時，締造逆轉勝，兩隊比數為38分對35分。

今年超級盃寫下首度由兩名非裔四分衛先發對決的歷史時刻，堪薩斯酋長隊馬霍姆斯(Patrick Mahomes)與費城老鷹隊赫茲(Jalen Hurts)一較高下。主辦單位宣布體育館觀眾人數有6萬7827人。

第57屆超級盃12日晚亞歷桑那州鳳凰城開打，過程拉鋸精彩，最後由堪薩斯酋長隊勝出...
第57屆超級盃12日晚亞歷桑那州鳳凰城開打，過程拉鋸精彩，最後由堪薩斯酋長隊勝出，奪下冠軍。圖為酋長四分衛馬霍姆斯(15號球衣)在第二節攻勢中長傳。(Getty Images)

比賽開始後費城老鷹隊明顯處於掌控優勢，堪薩斯酋長隊進攻機會受到限制。赫茲首先衝刺1碼達陣，為老鷹奪分，緊接著隊友艾略特(Jake Elliott)加踢得手，老鷹隊開戰便以7比0領先。酋長隊急起直追，馬霍姆斯傳球讓凱爾西(Travis Kelce)達陣，巴克(Harrison Butker)加踢成功，第一節兩隊以7比7拉成平手。

酋長隊四分衛馬霍姆斯獲選為MVP，捧著超級盃倫巴弟獎盃。(美聯社) 備註
酋長隊四分衛馬霍姆斯獲選為MVP，捧著超級盃倫巴弟獎盃。(美聯社) 備註

馬霍姆斯負傷逆襲 

比賽中場兩隊比數有10分差距，費城老鷹隊24分，堪薩斯酋長隊14分。堪薩斯酋長隊上半場最後一次進攻時，馬霍姆斯跛行離場，引起球迷熱議腳踝傷勢是否復發。紐約時報報導，中場休息前的上半場比賽最後兩分鐘，堪薩斯酋長隊表現慘不忍睹。馬霍姆斯第三度嘗試達陣得分未果，右腳腳踝似乎再度受傷。

費城老鷹隊銳不可當之際卻開始出現失誤，讓堪薩斯酋長隊抓到破口全力反攻，到了第四節酋長隊扭轉頹勢以28分對27分首次領先，然後馬霍姆斯傳球給摩爾(Skyy Moore)達陣進一步把比數拉大為35分對27分。但赫茲在整晚第三次達陣成功，讓兩隊比數在結束前不到6分鐘追成35分對35分平手。

非裔四分衛對決寫歷史

美式足球聯盟高達70%球員為非裔，過去雖然曾有非裔四分衛贏得超級盃的前例，卻不曾有過兩隊都挑選非裔四分衛同場對戰的場面。

超級盃結束，弟弟崔維斯的酋長隊(左)，打敗哥哥傑森的老鷹隊，兩人賽後交談。(路透...
超級盃結束，弟弟崔維斯的酋長隊(左)，打敗哥哥傑森的老鷹隊，兩人賽後交談。(路透)

今年終於出現超級盃參賽兩隊都以非裔四分衛先發。赫茲說：「這是歷史的一刻。這是告訴孩子們，如果有人告訴他們不能做某件事，其實他們還是可以做得到。」馬霍姆斯說：「在我與赫茲斯之前的前輩們為今日奠下基礎，我很欣慰我們能為成長中的孩子們創造舞台。」

今年超級盃中場秀由34歲流行天后蕾哈娜(Rihanna)擔綱。她在9日接受蘋果音樂(Apple Music)專訪時說，要把17年的歌唱事業濃縮成13分鐘的表演，真的頗不容易。蕾哈娜發言人在演出結束後對媒體證實這位女星目前有孕在身。

費城 非裔 超級盃

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