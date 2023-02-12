國務院計畫試辦 H-1B、L-1將可免離境延簽

華爾街日報(WSJ)報導，國務院 官員10日透露，某些工作簽證 持有人申請延簽將可以不必離境。國務院計畫今年稍後推出的試辦計畫，將允許持H-1B 簽證、L-1簽證在美工作者在美國國內辦理延簽。

甚受科技產業歡迎的H-1B簽證，核發對象是具有大學學歷的外籍人士，從事高技能職務。L-1簽證則發給被公司調到美國工作的外國經理。

然而，官員不願證實試辦計畫將允許多少H-1B簽證或L-1簽證持有人在美國境內申請延簽。

科技裁員潮 數萬H-1B持有人受影響

華爾街日報分析，這項試辦計畫曝光的時間點，出現科技業近來掀起一波波裁員潮之際，H-1B簽證持有人在裁員潮中深受影響，受到波及的外籍員工估計有數萬人。

報導指出，試辦計畫並適用於遭到裁員的H-1B簽證持有人。H-1B簽證持有人被公司裁員之後，如果無法在60天內找到新工作或轉申請其他種類簽證，就必須離開美國。

過去20年來，短期簽證持有人辦理延簽時，必須前往海外地區美國使領館。新冠疫情期間，國務院海外簽證作業速度變慢，使領館出現簽證申請大塞車的狀況，導致許多簽證持有人離開美國申請延簽，結果卻因為簽證面試服務縮減而滯留當地，印度尤其嚴重，某些面試要排隊超過一年以上。

多年來，企業團體及移民律師都曾向國務院提出請求，希望允許簽證持有人能在美國境內申請延簽，因為這些外籍人士當初都經過嚴格背景調查才獲准來美。

境內辦延簽 解決海外簽證塞車難題

美國商會(U.S. Chamber of Commerce)移民政策副總監巴塞利斯(Jon Baselice)表示，國務院這項新計畫有助於排解美國海外使領館的簽證積案塞車問題。他說：「這項試辦計畫的宣布讓我們感到振奮。對於各種規模的企業及各式各樣產業來說，簽證面試拖延仍帶來諸多不便。」

2001年發生911恐怖攻擊事件後，基於安全考量，2004年便不再接受在美國國內辦理延簽。