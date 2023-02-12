無證客送藍州 佛州將擴大實施 維權團體譴責毫無人性

佛州立法擴大把無證移民轉送到民主黨執政的州，圖為佛州去年12月包機把無證移民送到麻州瑪莎葡萄園島。(美聯社)

佛羅里達州眾議員10日通過一項法案，擴大具爭議的移民 遷移計畫，賦予州長德桑提斯 政府將全國各地無證移民轉移至民主黨主導城市的權力，法案正送往州長德桑提斯(Ron DeSantis)手中，預計他將簽署通過。

德桑提斯與其他共和黨人稱此計畫是解決美墨邊境移民激增的有效方式，維權團體譴責此做法毫無人性，只是利用移民作為政治的棋子。

這項計畫已經面臨幾項法律挑戰，同時面對質疑聲浪，討論先前德桑提斯政府從德州運送移民至麻州瑪莎葡萄園的做法是否違反州法。

此法案聲明預算將用於遷移「來自本州未經授權的外國人」。

在德桑提斯的敦促下，佛州 議員本州召開特別會議，就取消佛州可在何處接收移民的限制表決，該計畫也屬於佛州緊急管理局(Florida Division of Emergency Management)的管轄範圍。

由於德桑提斯已經宣布與移民相關的緊急狀態，將允許州府授予數百萬元的未招標合約給公司，在幾乎沒有公開的情況下遷移全國各地的移民。

法案的發起人、共和黨州參議員英格利雅(Blaise Ingoglia)表示，給予德桑提斯政府在佛州以外地區執行任務的自由，將有助於遏制移民進入佛州，他在該法案的聽證會上表示：「由於聯邦政府在移民政策方面的無能，佛州目前處於緊急狀態。」

佛州眾議會剛通過的這項法案受到民主黨的強烈反對，抨擊州政府沒有憲法權力解決國家的移民問題。

英格利雅表示移民有責任告知聯邦政府他們的位置，他堅稱佛州只會運送自願的移民，並表示所謂的庇護轄區(sanctuary jurisdiction)比佛州更有能力為移民提供資源。

根據新法案，1000萬元將在6月重新分配給緊急管理局之下的計畫，德桑提斯在他提出的預算再撥出另外1200萬元持續該計畫。

民主黨指稱，共和黨是為了清理德桑提斯在瑪莎葡萄園任務犯下的錯誤，同時幫助提升德桑提斯的知名度，以為2024年的總統大選鋪路。