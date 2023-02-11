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觀察站／接待夏立言…北京出手牢牢掌握對台主動權

記者賴錦宏
國民黨副主席夏立言（中）率團訪對岸，國民黨智庫和大陸智庫10日舉行座談會談兩岸交流的重要性。(國民黨提供)
國民黨副主席夏立言（中）率團訪對岸，國民黨智庫和大陸智庫10日舉行座談會談兩岸交流的重要性。(國民黨提供)

隨著中共20大在去年10月閉幕，台北的總統選舉即將拉開帷幕。近期，大陸對台工作明顯展現出更為溫和與主動的態勢。北京這次接待國民黨副主席夏立言，更可視為是新一屆中共中央對台工作領導小組對台工作的「起手式」。從中可以嗅出，北京對台政策的風向已在悄悄改變。

夏立言此行除與新任國台辦主任宋濤會面，中共中央政治局委員、北京市委書記尹力和排名第四的政治局常委王滬寧也都與其會面。國台辦更是全員出動，從主任、副主任到各局局長全員到齊，在在顯示出北京當局對夏此行的重視。這也預示著，無論中美局勢如何發展，北京都會牢牢掌握住對台工作的主動權。

夏立言到訪前，本月5日，宋濤還在釣魚台國賓館宴請50多位全國台商。與會台商透露，宋的海派作風和劉結一、張志軍不盡相同，倒是與現任中共中央外事辦主任王毅較為相似。有台商形容，宋濤不是個簡單人物，未來在對台工作肯定會有些新手段及新作為。

這從宋濤接待夏立言、宴請台商的作風也可約略看出。宋濤此次會見夏立言特別選在釣魚台國賓館，5日與台商代表們的晚宴也在釣魚台國賓館。

據稱，國台辦10多年都未曾在此舉辦過大型活動，宋濤當天要求國台辦的領導及局長們全數出席陪同，且罕見地解除「禁酒令」，要求出席的國台辦官員一律不能開車，要和台商放開暢飲，並交代日後與重要台灣客人可以恢復喝茅台酒。

與此同時，大陸涉台各部門近日也明顯活躍起來，包括國台辦系統、台聯、台盟等部門都開始主動出擊，積極辦理各項交流活動。北京一名資深涉台官員透露：「我們現在被要求，要多找台商、台青吃飯，探詢需求和問題，更要協助解決」。

可以預見，無論大選選情如何牽動台灣政局，未來大陸都將加大反獨力度和促統、促融；促進兩岸各行業、各領域交流合作，深化兩岸融合發展；鼓勵台胞特別是台青到大陸「追夢、築夢、圓夢」。戮力實現北京當局所追求的和平統一前景。

北京 釣魚台 夏立言

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