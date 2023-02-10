4000輛裝甲車…俄動員大批軍火 10天內對烏決戰

烏克蘭一名長者搬運用水走過街道，傳俄羅斯十天內將對烏克蘭發動「決戰」攻勢。（Getty Images）

烏克蘭 軍方9日表示，俄國 正在動員50萬部隊、1800輛坦克、4000輛裝甲車、400架戰機、300架直升機、2700火炮發射系統，810蘇聯時代的多管火箭發射系統，十天內對烏克蘭發動「決戰」攻勢，目標是占領烏東整個頓巴斯地區。

烏國官員和外國分析家連月來不斷預言，克里姆林宮正在準備對烏克蘭發動更大規模的攻擊，希望在2月24日「特別軍事行動」一周年前打一場大勝仗，作為慶祝兼併烏克東部大片領土的理由。

烏克蘭國防部 長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov )最近接受法國電視訪問時說，俄國準備在未來幾周內，投入30萬到50萬軍人到烏克蘭戰場。

雖然大部分都是訓練不足、裝備也很差的新兵，俄國卻想靠人數上的優勢，不惜犧牲人命，來阻擋烏軍的反攻。

紐約時報引述美國和西方國家官員說，戰爭爆發以來，俄軍死傷人數接近20萬；烏克蘭國防部的最新統計顯示，敵軍作戰人員死亡超過13.5萬。

一名不願具名的烏克蘭軍官說，「他們不在意死傷或損失。」烏軍預期俄國這一波攻勢將比一年前開戰初期猛烈得多。

專家預測，戰事最激烈的將是東部頓內次克和盧甘斯克地區。盧甘斯克省長海岱(Serhiy Haidai )8日說，敵軍最想奪取的就是柯瑞敏納市( Kreminna)和鄰近的比羅何瑞夫卡村(Bilohorivka)。

海岱接受現場轉播的電視訪問時表示，「他們想突破防線，我們一再擊退他們，敵人無法得逞。」

華府智庫「戰爭研究所」最近發表的論文指出，俄國軍事指揮部倉促發動大規模攻勢以佔領頓內次克的想法，不但時間不切實際，戰力恐怕也都不夠。