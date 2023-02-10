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4000輛裝甲車…俄動員大批軍火 10天內對烏決戰

記者張聲肇／綜合報導
烏克蘭一名長者搬運用水走過街道，傳俄羅斯十天內將對烏克蘭發動「決戰」攻勢。（Getty Images）
烏克蘭一名長者搬運用水走過街道，傳俄羅斯十天內將對烏克蘭發動「決戰」攻勢。（Getty Images）

烏克蘭軍方9日表示，俄國正在動員50萬部隊、1800輛坦克、4000輛裝甲車、400架戰機、300架直升機、2700火炮發射系統，810蘇聯時代的多管火箭發射系統，十天內對烏克蘭發動「決戰」攻勢，目標是占領烏東整個頓巴斯地區。

烏國官員和外國分析家連月來不斷預言，克里姆林宮正在準備對烏克蘭發動更大規模的攻擊，希望在2月24日「特別軍事行動」一周年前打一場大勝仗，作為慶祝兼併烏克東部大片領土的理由。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov )最近接受法國電視訪問時說，俄國準備在未來幾周內，投入30萬到50萬軍人到烏克蘭戰場。

雖然大部分都是訓練不足、裝備也很差的新兵，俄國卻想靠人數上的優勢，不惜犧牲人命，來阻擋烏軍的反攻。

紐約時報引述美國和西方國家官員說，戰爭爆發以來，俄軍死傷人數接近20萬；烏克蘭國防部的最新統計顯示，敵軍作戰人員死亡超過13.5萬。

一名不願具名的烏克蘭軍官說，「他們不在意死傷或損失。」烏軍預期俄國這一波攻勢將比一年前開戰初期猛烈得多。

專家預測，戰事最激烈的將是東部頓內次克和盧甘斯克地區。盧甘斯克省長海岱(Serhiy Haidai )8日說，敵軍最想奪取的就是柯瑞敏納市( Kreminna)和鄰近的比羅何瑞夫卡村(Bilohorivka)。

海岱接受現場轉播的電視訪問時表示，「他們想突破防線，我們一再擊退他們，敵人無法得逞。」

華府智庫「戰爭研究所」最近發表的論文指出，俄國軍事指揮部倉促發動大規模攻勢以佔領頓內次克的想法，不但時間不切實際，戰力恐怕也都不夠。

美國和歐洲增援烏克蘭的高性能戰車和長程飛彈3月運抵烏克蘭前，俄國急著要逆轉戰局。目前在歐洲訪問的烏克蘭總統澤倫斯基最近加緊說服西方國家提供戰機。之前，西方領導人怕援助戰機會導致和俄國直接衝突，忌諱談及。

一名烏克蘭軍人展示一架裝有模擬手榴彈的無人機。傳俄羅斯十天內將對烏克蘭發動「決戰...
一名烏克蘭軍人展示一架裝有模擬手榴彈的無人機。傳俄羅斯十天內將對烏克蘭發動「決戰」攻勢。（Getty Images）

烏克蘭 俄國 國防部

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