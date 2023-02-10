避免「武器化」 SpaceX出手阻止烏軍用星鏈作戰

SpaceX總裁宣布已採取相應措施，阻止烏克蘭軍方利用「星鏈」衛星網路服務來控制該地區的攻擊無人機，以免星鏈「武器化」。(Getty Images)

太空 探索科技公司（SpaceX）總裁8日宣布已採取相應措施，阻止烏克蘭 軍方在戰爭期間利用該公司的「星鏈」(Starlink)衛星網路服務來控制該地區的攻擊無人機，以免將該公司提供的衛星網路「武器化」。

烏國軍民對這項決定困惑不解，宣稱一旦失去藉以連結無人機戰術、抵抗俄軍入侵的「秘密武器」，恐怕更難抵擋俄軍的突進。

太空探索公司總裁蕭特維爾(Gwynne Shotwell)8日表示，星鏈衛星網路的總部「可做些事」阻擋烏克蘭軍隊使用，「也已經這麼做了」。

蕭特維爾說，星鏈衛星本來就不是設計來當作軍事用途的，但烏克蘭人卻依賴星鏈提供的網路服務抵禦俄國 侵略，這不是太空探索當初核准他們使用時的原意，雙方也沒有協議說可以這麼做。

烏克蘭軍隊運用星鏈網路確認敵軍所在，然後將長程火砲瞄準敵軍，但蕭特維爾強調，星鏈從頭開始就不是被「武器化」的網路連線服務，現在已開始限制烏克蘭人把它用於軍事行動。

這番話讓烏克蘭總統高階助理波多里亞克(Mykhailo Podolyak)深感惱火，他推文表示，太空探索公司最好站穩立場，究竟是站在烏克蘭人為自由而奮戰這一邊呢，還是認同俄國人有權利「殺人，搶占別人領土」？

蕭特維爾發言是否經過馬斯克授權，目前不得而知，也看不出烏克蘭的星鏈衛星網路服務被中斷。烏克蘭數位轉換部9日清查前線各大都市的情況，也說星鏈網路覆的蓋面也沒什麼麻煩。

俄軍去年2月24日入侵烏克蘭以來，太空探索公司以2200枚低空衛星構成的星鏈網路，幾乎成了烏克蘭的生命線，特別是在俄國飛彈和無人機不斷攻擊民間目標後，維續電力供應和通訊，主要就是依賴星鏈提供的週密網路連線服務。

數位轉換部說，德國剛剛送來1萬部終端機，星鏈每天都拯救數千條人命，能源設施還靠它得以繼續運轉；醫生要動較複雜的手術，也必須依靠星鏈。