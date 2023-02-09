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澤倫斯基訪英法 英擬援助烏克蘭先進戰機

編譯陳韻涵／綜合8日電
英國國王查爾斯三世8日會見到訪的烏克蘭總統澤倫斯基(右)。英國首相蘇納克當天證實，英國考慮供應烏克蘭北約規格的戰機，也不排除供應長程飛彈。(美聯社)
英國國王查爾斯三世8日會見到訪的烏克蘭總統澤倫斯基(右)。英國首相蘇納克當天證實，英國考慮供應烏克蘭北約規格的戰機，也不排除供應長程飛彈。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)8日抵達英國訪問並在議會發表演說，英國政府考慮支援先進戰機援助烏軍，同時擴大訓練烏國飛官操作北大西洋公約組織(NATO)規格的先進戰機；澤倫斯基會晤英國首相蘇納克(Rishi Sunak)後，接著與法國和德國領袖會面，9日轉往布魯塞爾參加歐盟峰會。

這是澤倫斯基自俄烏戰爭去年2月24日爆發以來，首次訪問英國。

英將訓練烏軍飛官

英國首相府指出，英國「即刻啟動」擴大訓練烏克蘭武裝部隊的計畫，納入烏克蘭空軍飛官和陸戰隊，訓練目標是為確保烏國飛官未來能駕馭北約規格的先進戰機。

澤倫斯基在英國國會發表演說，請求西方盟友協助後數小時，英國官員便透露，蘇納克下令國防部研擬可調派至烏克蘭的軍機選項，目前尚無定論且需待烏克蘭飛官結訓。

英國向來是最支持烏克蘭的西方盟國之一，矢言提供現代化坦克，去年也是第一個送反坦克飛彈援烏的歐洲國家；英國若真的提供先進戰機，將會成為第一個提供這類新型戰機馳援烏軍的西方國家。

烏克蘭總統澤倫斯基(右)8日在倫敦對英國議會發表演說，英國下議院議長霍伊爾(左)...
烏克蘭總統澤倫斯基(右)8日在倫敦對英國議會發表演說，英國下議院議長霍伊爾(左)舉起澤倫斯基送給他的烏克蘭王牌飛行員的頭盔。(Getty Images)

西方政府對於提供先進戰機抱持疑慮，因其具備打擊俄國內陸的能力，唯恐升高緊張情勢，美國政府便已排除給予F-16戰機的選項。

對於英國提供先進戰機援烏，國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，美方將持續評估烏軍在戰場上的需求，並衡量烏軍有效使用武器的能力，如訓練時間、維護和策略等。

法德回應基輔需求

澤倫斯基會晤英相蘇納克後，晉見英國新王查理三世(King Charles III)，當晚飛往巴黎會見法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)，並和德國總理蕭茲(Olaf Scholz)會面。

馬克宏8日晚在總統府艾里賽宮(Elysée)會見澤倫斯基，這是俄烏開戰近一年來首次，蕭茲列席共進閉門晚餐。

烏克蘭總統澤倫斯基(左)8日訪問法國，與法國總統馬克宏(中)、德國總理蕭茲(右)...
烏克蘭總統澤倫斯基(左)8日訪問法國，與法國總統馬克宏(中)、德國總理蕭茲(右)見面。(Getty Images)

艾里賽宮指出，這次晚餐會議是為了彰顯法、德與歐洲人對基輔的支持，並持續「緊密合作，以快速有效地回應基輔政府提出的需求」。

馬克宏強調「決心伴隨」烏克蘭「走向勝利」，澤倫斯基則請求法德「盡快」提供重砲武器，如戰機與重兵器。

馬克宏表示，「俄國不能也不該戰勝」，強調俄軍打多久，法國對烏軍援就維持多久。

澤倫斯基8日結束英法行程，9日轉往布魯塞爾參加歐盟峰會，屆時他將與歐洲領袖會面並計畫在歐洲議會發表演說；烏克蘭正申請加入歐盟，此次訪問布魯塞爾具象徵意義。

英國 澤倫斯基 烏克蘭

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