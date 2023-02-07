國情咨文前夕 華郵/ABC民調：62%認為拜登一事無成

民調顯示，支持拜登競選連任的民主黨選民不到四成。圖為拜登(左)與副總統賀錦麗上周在費城出席民主黨全國委員會時，上台接受歡呼。(美聯社)

拜登 總統7日發表國情咨文前夕，華盛頓郵報和美國廣播公司新聞網(ABC News)6日公布的聯合民調 發現，多達六成二民眾認為拜登幾乎一事無成，38%認為做了很多，多數人認為很多事他說要做，但沒做到，即便著手做了也進展不大。

另方面，美聯社同日公布的民調更指出，民主黨 選民中，希望拜登競選連任的只占37%。去年期中選舉前，支持他2024再選的還有52%。不希望他出任下屆美國總統的成年人認為，拜登已80歲，白宮主人是全球壓力最大的工作，可以讓給更年輕的人來做。

華盛頓郵報和ABC新聞合作民調發現，民眾認為改善基礎建設、推廣電動車、創造就業等拜登宣稱的施政大計，實際進展很少。人民的實際觀感會和他將在國情咨文演說中推銷的「立法成就感」有很大的差距。當然，他會說，法案都還在實施，結果指日可待。

國會確實在他領導下通過了1.2兆元的基礎建設法案，美國終於開始大舉投資於改善氣候變遷，也通過520億提升國內製造業競爭力，甚至限制胰島素價格的親民法案，但對基建有感的民眾僅32%，60%說不覺得道路橋梁改善了多少。

認為拜登對處方藥價下降有功勞的選民也僅三成，47%說他對此事的進展毫無功勞，23%不確定；只有65歲以上長者，才有更大比率(42%)將藥價下降歸功於他。

拜登上台後，電動車是不是更便宜或更買得起了？26%受訪者說是，56%說沒有，18%沒意見。

經濟方面，美國當前3.4%的失業率是1969年5月以來最低的，但並沒有改善人民的幸福感：41%受調民眾說，拜登就任以來，他們並沒有更富有，比去年多出六個百分點。

如果華郵/ABC民調不夠說服拜登考慮「勿競選連任」，美聯社和NORC公共事務研究中心6日發布的最新民調，可能讓他更「寒心」，多數民主黨人希望拜登不要競選連任，年紀大是主要因素，不是「施政無功。」

全國有41%民眾肯定他當總統的表現，但認為他該競選連任的卻只有22%，比去年期中選舉前的29%還更少，雖然民主黨的選舉成績不太差。