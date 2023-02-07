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高盛：疫期儲蓄到1月中已花掉35% 預測至年底耗盡65%

編譯徐薏茹／綜合6日電
國人在疫情期間包括得到紓困金的錢，都存起未花，但近日花費驚人，已出手三成以上的積蓄。圖為紐約居民1月底出外購物。(Getty Images)
國人在疫情期間包括得到紓困金的錢，都存起未花，但近日花費驚人，已出手三成以上的積蓄。圖為紐約居民1月底出外購物。(Getty Images)

許多人在新冠疫情期間累積的儲蓄正在減少，部分家庭的儲蓄已經幾乎用罄，根據高盛集團(Goldman Sachs)估計，截至1月中，國人已經花掉約35%疫情時積累的額外儲蓄，高盛預測至今年年底，將耗盡約65%的額外儲蓄。

2020年至2021年，由於政府的紓困措施加上支出減少，國人的儲蓄得以增加，根據穆迪分析(Moody's Analytics)的數據，截至2021年底，美國家庭積累2兆7000億元額外儲蓄。

這筆資金幫助國人度過去年通膨高漲的時期，但隨著紓困減緩及物價飆升，提升儲蓄的動能扭轉，現在一些人不得不削減支出或增加信用卡費用，許多人必須動用儲蓄維持生活。

高盛美國首席經濟學者梅里克(David Mericle)表示：「就在失去政府轉移支付的同時，又遇到極高通膨的打擊，導致實際消費能力下降。」

疫情初期，國人以前所未有的速度累積儲蓄，2020年總共存了可支配所得的16.8%，遠高於2019年儲存的8.8%，但2022年該儲蓄率跌至3.3%。

許多家庭去年耗盡儲蓄後財務陷入困境，不過梅里克指出，「希望2023年不需要如2022年動用這麼多資金，以避免實際的消費水平大幅下滑。」他的團隊預測到年底，月儲蓄率將稍微上升至4.5%左右。

西北大學(Northwestern University)經濟學教授羅格利(Matthew Rognlie)指出，收入較低的家庭最先用完疫情間的儲蓄。

根據銀行智庫美國銀行研究所(Bank of America Institute)的分析，美國銀行的客戶中，年收入低於5萬的家庭，活期帳戶與儲蓄帳戶的中位數餘額於2021年4月達到高峰；從那時至2022年11月，該數據跌落36%，家庭年收入介於10萬到15萬的客戶則下滑14%。

但在所有收入類別中，與2020年2月疫情爆發不久前相比，中位數餘額仍保持較高位。現在隨著儲蓄減少，對於許多家庭來說，削減支出的計畫變得更加急迫。

儲蓄 疫情 高盛

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