珍妮佛柯立芝 獲哈佛「快速布丁劇團」年度風雲女性

女星珍妮佛柯立芝(中)4日獲頒哈佛大學「快速布丁劇團」的「2023年度風雲女性」，盛裝打扮現身劍橋鎮街頭的慶祝遊行。(美聯社)

HBO影集「白蓮花大飯店」(The White Lotus)女演員珍妮佛柯立芝(Jennifer Coolidge)4日接受哈佛大學「快速布丁劇團」(Hasty Pudding Theatricals)的「2023年度風雲女性」(Woman of the Year)殊榮，盛裝打扮與學生一同歡慶。

「快速布丁劇團」是全國最古老的劇團，自1951年開始，該劇團每年都會將此一獎項授予「為娛樂圈有持久且重要貢獻」的女性。

柯立芝在廣受好評的「白蓮花大飯店」飾演譚雅麥克沃德(Tanya McQuoid-Hunt)，並以該角色贏得艾美獎 ，再創事業生涯高峰，周末她穿上豹紋大衣，戴上粉色絨毛帽，現身劍橋鎮街頭的慶祝遊行 ，在寒冷的低溫中向人群揮手致意。

致詞時柯立芝說：「這真好玩，能夠和這些比我聰明多的年輕學子見面，我真的玩得很盡興。」回憶起已故的父親也就讀哈佛，想到父親會多麼希望見證這一刻柯立芝情緒有些激動，「我非常驚訝這件事成真，我從沒想過會得到這個獎，這遠勝於我演過的任何電影 或電視劇。說真的，我的爸爸在這裡讀書，真希望他在這裡，這是一件大事。」

在「白蓮花大飯店」前，柯立芝曾參與「美國派」(American Pie)、「金法尤物」(Legally Blonde)、「人狗對對碰」(Best In Show)、「歌聲滿人間」(A Mighty Wind)等電影演出，也曾出演「歡樂單身派對」(Seinfeld)、「破產姊妹」(2 Broke Girls)、「整形春秋」(Nip/Tuck)等電視劇。

曾獲得「快速布丁劇團」年度風雲女性的演員包括梅莉史翠普(Meryl Streep)、薇拉戴維絲(Viola Davis)、黛比雷諾(Debbie Reynolds)。

「2023年度風雲男性」則由「絕命律師」(Better Call Saul)主演鮑伯奧登柯克(Bob Odenkirk)獲得。