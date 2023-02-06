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拜登7日發表國情咨文 主打「政績牌」

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統（中）去年3月在國會發表國情咨文。他7日將赴國會發表第二次國情咨文。(美聯社)
拜登總統（中）去年3月在國會發表國情咨文。他7日將赴國會發表第二次國情咨文。(美聯社)

拜登總統7日將赴國會發表上台以來第二次國情咨文(State of the Union)，美聯社報導，演說內容不是列出新政策提案，絕大多數篇幅將用來強調過去兩年的政績，包括創造就業、對抗通膨、改善國家基礎建設等，提醒美國人民生活已經獲得改善，為角逐2024年連任選舉暖身。

兩名知情官員指出，拜登可能在演說中談到4日將中國偵察氣球擊落的決定，凸顯這是美國面對中國在全球各地愈來愈積極的經濟、軍事行動時的反制之道。

從時空背景來看，美聯社分析，拜登這次發表國情咨文是美國瀰漫悲觀情緒之際，拜登除了要面對低迷氣氛，還要在政黨對立壁壘分明的華府政局裡因應各種考驗。

一般預料，未來幾個月，拜登即將宣布角逐連任。雖然民調顯示許多選民對國家發展走向感到挫折，這次發表國情咨文仍是拜登對選民提前一步喊話的機會。

上周公布的就業報告表現超乎原本預期，失業率則降至53年多以來新低點。拜登3日表示：「下周我將在國情咨文提出報告。」他說：「但今天，我很高興向大家報告，我們經濟表現非常強勁。」

相較於一年前的國情咨文，如今眾院多數黨已換成共和黨，代表著不太可能有任何重大法案可以在國會過關並送交拜登辦公桌等待簽署。在眾院重新掌權的共和黨，摩拳擦掌想要廢除拜登某些施政成果，還準備針對某些目標發動多項調查，最近爆發的「密件門」便是其中之一。

預期將提債限、團結計畫

美聯社分析，雖然獲得兩黨支持的大規模法案不太可能實現，拜登在這次演說中將再次搬出2022年時對國會的呼籲，也就是要求兩黨國會議員支持他的「團結計畫」，拿出實際行動對抗類鴉片藥物氾濫危機、心理健康問題、退役軍人健康問題以及癌症。

報導指出，拜登在演說中還將呼籲國會議員要以負責任態度調高國債上限，讓政府有經費可以運作。共和黨要求刪減聯邦預算、降低赤字，做為同意調高舉債上限的交換條件，但拜登則拒絕讓步。

美國憲法規定，總統必須每年一次向國會聯席會議報告，稱為國情咨文；一般來說，這會在每年的1月或2月舉行，讓總統暢談去年成果，展望來年施政的優先計畫。

拜登 共和黨 眾院

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