「數十年最冷」 極凍風寒襲東北部 最低溫負50度

緬因州民前幾天才在剷雪，今天將遭超低溫侵襲；預計「可能是數十年來最冷」。(美聯社)

美國南部與冰暴相關的死亡人數已至少增至八人，而在另一端，風寒效應下最低溫 可達華氏負50度的超低溫將侵襲東北部；氣象預測中心(WPC)指出，3日起將席捲新英格蘭 地區的極凍風寒「可能是數十年來最冷」。

東北部超過1500萬人處於風寒警報或公告的範圍內，警報於3日上午開始生效，持續至4日下午。緬因州卡里布(Caribou)的國家氣象局警告，3日到當天晚間蒞臨該區域的氣團是北半球目前最冷的空氣。

警報範圍覆蓋緬因、新罕布夏、佛蒙特、麻州、羅德島、康州，新澤西北部、賓州東北部，還有紐約市，以及長島之外的紐約州 大部分地區。預計3日晚間至4日上午出現最低溫。

紐約州及新英格蘭大部分地區的溫度將驟降至零度以下，這兩個地區北部的溫度將降至零下15至25度，但強風會加強寒冷感受，紐約州、新英格蘭北部的風寒指數(wind chills)將降至零下35至零下50度。

新罕布州夏國土安全和緊急管理廳在臉書發文警告：「3日、4日避免任何戶外活動，寒冷溫度加上風寒效應可能導致戶外出現可能危及生命的條件。」

紐約市可能經歷零下10度的風寒，州長霍楚(Kathy Hochul)2日的聲明表示：「本周末，紐約全州的民眾將經歷危險的低溫及致命的風寒。」

波士頓的氣溫將感覺如零下27度，市長吳弭宣布3日至5日進入寒冷緊急狀態。

康州州長州長賴蒙特(Ned Lamont)表示全州皆開放避難及暖氣中心，若有需求可提供交通。緬因州、羅德島州、麻州、佛蒙特州預計也將開放暖氣中心。

如此極端的天氣可在短短十分鐘內造成凍傷，幸好寒冷的風暴僅持續約36小時，大部分東北地區的氣溫預計到5日下午開始上升。除了緬因州北部，5日大部分東北地區的氣溫預計將上升高達30多度到40多度。