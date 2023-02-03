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洛城好萊塢18樓公寓 查獲大批槍械 數把步槍架好 瞄準附近公園

記者顏伶如／綜合報導
洛杉磯警方在18樓的公寓查獲大批槍械彈藥，當時數把步槍已架好，瞄準附近公園；25歲住戶強生已被捕。(美聯社)
洛杉磯警方在18樓的公寓查獲大批槍械彈藥，當時數把步槍已架好，瞄準附近公園；25歲住戶強生已被捕。(美聯社)

洛杉磯警察局表示，員警在高樓公寓查獲大批槍械彈藥，數把步槍則已架好，瞄準著附近一座公園；警方應該是及時阻止了「極可能」在好萊塢發生的大規模槍擊屠殺。

警方表示，25歲公寓住戶強生(Braxton Johnson)31日被捕之後，2日仍然在押，罪嫌為對他人做出犯罪威脅。強生涉嫌以武器對公寓保全人員及其他民眾做出暴力威脅，法官裁定保釋金為50萬元。

員警搜索強生公寓，發現兩把攻擊型步槍、多個高容量彈匣，這些槍枝彈藥在加州都屬於非法。警方還在公寓搜出三把手槍、一把狙擊步槍、一把霰彈槍以及1000多發子彈。

調查人員並未說明是否找到打算攻擊公園的更多證據，也沒有說明強生把槍對準公園的動機為何。

洛杉磯警察局警官特薩普(Leonid Tsap)1日在記者會上說：「我們目前的了解是，員警、保全人員以及打電話報案的民眾，極可能阻止了一場大規模槍擊屠殺的發生。」

警方並未說明遭到強生瞄準的公園為何，但網路地圖顯示，強生公寓大樓旁邊有一座狗狗公園(dog park)。

洛杉磯警察局在聲明中說，警方31日早晨接到民眾報案表示一名男子疑似有精神健康問題，員警前往葛登街(Gordon Street)與日落大道(Sunset Boulevard)交叉口的公寓查看。

特薩普說，強生獨自住在公寓18樓家中，公寓裡有大面玻璃窗，觀看樓下的公園與公共區域都可以一覽無遺，某些已經架好的槍枝，槍口對著窗外。

特薩普說，強生被捕時並沒有隨身攜帶武器，但員警在強生公寓找到的槍械則「有能力對許多人造成嚴重傷害」。

根據警方調查，強生最近才剛搬入公寓大樓，先前因為暴力犯罪曾在東岸某州遭到調查。

警察 洛杉磯 槍擊

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