NFL／布雷迪退休改當福斯體育評論 10年薪水逾3億

美足傳奇四分衛布雷迪1日再度宣布退休，他說這次是「真的」不再復出。（Getty Images）

美式足球 聯盟(NFL )傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)退休後，很快會加入福斯體育台(Fox Sports)，擔任體育評論員；紐約郵報說待遇是10年契約3億800多萬元，將是體育報導史上最高薪酬。

福斯執行長梅鐸(Lachlan Murdoch)去年5月就透露，布雷迪將是福斯體育台的首席NFL分析師。福斯體育台隨即宣布，布雷迪「一結束球場生涯」就會變成球評。

NBC說，此一轉換，就是把手上的球換成麥克風。

布雷迪告訴廣播界前輩史密斯(Stephen A. Smith)，他「很期待」趕快就改換角色，從被報導的運動員變為報導別人的評論員。

史密斯以過來人的身分祝福他，也提示他：坐上廣播台，「你就是觀眾的老師，最重要的是要讓觀眾信賴你，你會對大家造成多深刻的衝擊，一定會讓你大吃一驚。」

布雷迪在每周一次的「加油」(Let's Go!)播客中說，「我真的很想從和我談話的人身上多學些東西。」

「我有機會做一種工作，可以到處旅遊，從我尊敬和景仰的人身上，不同的組織和不同的人學習。」布雷迪說：「真的很興奮。」

福斯體育台去年就宣布，布雷迪的空中搭檔將是資深播報員伯哈特(Kevin Burkhardt)。他也將為福斯體育台的客服、推銷活動，扮演「相當大的角色。」

富比世 雜誌估計布雷迪目前的身價是8390萬，顯然球場23年能賺到的錢，不如電視螢幕上，每年就有3800萬。