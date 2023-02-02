尼科爾斯喪禮 賀錦麗籲國會通過警政改革法案

遭警毆打致死的非裔尼科爾斯葬禮1日舉行，他的母親（左）哀傷出席，她的先生在一旁陪伴。（Getty Images）

遭田州曼菲斯市五名前精銳小隊警官毆打致死的非裔男子尼科爾斯(Tyre Nichols)1日下葬，副總統賀錦麗 在喪禮上致詞，要求國會通過「喬治佛洛依德警政正義法案」(George Floyd Justice in Policing Act)，改革警政；而尼科爾斯遇害，也挑起全國對警方精銳小組的檢視。

美聯社報導，賀錦麗表示，尼科爾死遭警毆打而死是暴力事件，違反警方明定、保障公共安全的使命。

賀錦麗表示，這件事對維護公共安全無益，因為人們必定會問，尼科爾斯今天仍活在世上，與大夥兒在一起，這無益於維護公共安全嗎？他不也有權享有人身安全嗎？所以，當全國談到公共安全時，我們一定要了解公共安全以其最真形式，意義是什麼；尼科爾斯本該安全無恙。

前曼菲斯市原屬精銳小組五名警員毆打尼科爾斯號致死一案，重新挑起外界對這類警方單位的檢討，原因在他們經常穿便服、涉入暴力事件及引發民眾抱怨的比例極高；曼菲斯市起初為五員警隸屬的「天蠍」(SCORPION)單位辯護，但1月28日也宣布永久解散該隊伍。

全國警局高層把這些特殊小隊標榜為「精銳」警察 單位，派往街坊鄰里，擔任因應特定犯罪的直接解方，經常還聲稱小隊是特別撥派的資源。

但住在非裔、棕色膚色鄰里的警政改革促進人士表示，這些經常巡邏他們居住區的小隊經常通用強勢戰術，有時幾近殘暴，沒什麼人監督，可疑地攔停車輛、行人來找較嚴重犯罪。

「執法平等中心」(Center for Policing Equity)因應團隊副總裁米諾斯(Hans Menos)表示，精銳小隊顯然事涉複雜，他們為解決棘手問題而組成，如槍枝、幫派暴力、毒品，什麼犯罪都有，在全國找不出任何別的選項，但可以說，這麼做並不管用，只會導致痛苦、受傷及死亡。

米諾斯指出，這類精銳小隊經常只看果，不問因。

離尼科爾斯遇害不到一年前，費城 由四名類似便衣警察組成小組，職司掃蕩街頭黑槍，有一次用未編號車攔停兩名騎單車的青少年。

費城警局高層說，四名警員在12歲的席德里歐(Thomas T.J. Siderio)前打開紅藍警視燈，指控有人向車開了一槍，席德里歐拔腿就跑，其中一名警官逐追，由背後開槍將他擊斃。檢察官以謀殺罪起訴那名警官，表示男孩被殺時根本身無武器。

該案之前幾個月，費城就有多起警訊，顯示該專案小組行事強悍甚至草率，包括毀車、引起民眾抱怨。