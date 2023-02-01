布林肯訪中前 中國20軍機越台海中線 歷來最密集

台灣國防部表示，一天內偵獲解放軍機34架次、軍艦9艘次，持續於台灣周邊海空域活動。( 台灣國防部提供)

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)傳今年春天將赴台訪問，國務卿布林肯(Antony Blinken)則將於2月5日訪問北京；在此之際，台灣國防部 指出，統計自台灣時間31日上午6時起至2月1日上午6時止，偵獲解放軍機34架次在台海周邊活動。

台灣國防部指出，其中解放軍20架次逾越海峽中線、西南防空識別區（ADIZ）、中艦9艘次，持續在台海周邊活動。特殊的是，解放軍首次派出主力戰機沿台海中線從北到南「12處」穿過台海中線，是歷來最密集且位置最多一次，是否與長麥卡錫傳訪台有關聯，值得關注。

根據台灣空軍公布的「台海周邊空域活動示意圖」，2架次蘇愷30戰機、2架次殲11戰機、4架次殲10戰機、6架次殲16戰機、1架次BZK-005無人機、1架次BZK-007無人機、1架次運8遠干機、1架次運8反潛機、2架次運8電偵機，逾越台灣海峽中線、侵擾西南防空識別區（ADIZ）。

台灣國防部指出，已運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

另外，美國劍指北京與莫斯科，正與印度 正建立關鍵與新興科技夥伴關係，在軍事設備、半導體和人工智慧等領域與中國競爭；美印政府官員本周在華府討論這項倡議。

在布林肯訪中前夕，美國之音引述一位匿名官員說法報導，美中更在規畫兩國元首拜登 與習近平在今年再度面對面的場邊會議；拜習去年11月舉行首次的實體元首會談，地點就是在20國(G20)領導人會議的場邊。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)將主談美印夥伴關係，他表示，中國經濟與軍事行動，主導未來產業及掌控供應鏈的做法所構成的挑戰，已深遠影響印度的看法；最新倡議是拜登政府強化與印太盟友戰略關係的一部分。

華爾街日報報導，拜登政府協助印度將關鍵科技供應鏈移出中國和其他國家；英國金融時報報導，這一系列美印合作的科技、太空與國際化，目標是在印太地區與中國抗衡，並使印度擺脫對俄羅斯武器的依賴。