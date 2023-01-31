阿提米絲2號明年繞月 「4太空人」是誰？遴選過程超神祕

「阿提米絲1號」（見圖）去年任務結束，「阿提米絲2號」預計2024年執行載人繞月任務，四太空人遴選過程神祕。（路透）

國家航空暨太空總署(NASA )春季某個時間點將宣布「阿提米絲二號」(Artemis II)四名太空人 的初步人選，但遴選過程極為神祕，連NASA內部都不清楚。

有線電視新聞網(CNN)報導，目前唯一確定的是阿提米絲二號組員將由三名美籍、一名加拿大籍太空人組成，兩國2020年條約上便敲定好條款；NASA強調，阿提米絲計畫太空人團隊兼顧性別、族裔及專業多元。阿提米絲二號預計2024年升空執行繞月任務。

CNN訪問近十來位前現任NASA官員，從中不僅得悉遴選方式，另把可能名單減少到幾可列舉的程度。

眾人名單首選是瑞德‧魏斯曼(Reid Wiseman)，他原本擔任太空人辦公室主任，但在去年11月下台；前NASA太空人賈瑞特‧魏斯曼(Garrett Reisman)指出，現在擔任主任是最爛工作，沒人想當，尤其是現在。

瑞德‧魏斯曼不僅在11月下台，還在8月做出重大決定，扭轉NASA此前遴選阿提米絲太空團隊的決定，把最初只18名太空人的核心團隊擴大，41名現役NASA太空人全納入；魏斯曼當時說，按他看法，任何一位現役太空人都夠資格從事阿提米絲任務，只要糾集任務的正確團隊就可以。

決定某太空任務的「正確團隊」，在NASA向來是神祕過程；CNN說，哪些太空人最終能抵達月球，其遴選決定是由NASA休士頓詹森太空中心三大要員負責。

第一位是太空人辦公室主任，現由魏斯曼的副手佛斯特爾(Drew Feustel)暫代；消息人士稱，不論是佛斯特爾還是其他人，將提出初步建議名單，交由「飛行任務理事會」主席奈特(Norm Knight)，再上繳到詹森太空中心主任凡妮莎‧魏奇(Vanessa Wyche)，由她批准最終四名人選。

CNN表示，要釐清如何決定，簡直像太空任務一樣複雜。前NASA太空人馬連(Mike Mullane)表示，直到今天，遴選過程還是未知領域，沒人曉得。