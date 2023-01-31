我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡歌宣布「我當爸爸啦」 曝老婆身分 母女平安

尼科爾斯案：被警察打死之前 他的17歲滑板青春

二手車價已降 銷售量未回升

編譯徐薏茹／綜合30日電
利率上升加上擔心經濟衰退，新車生產情況也改善，二手車的價格與銷售量均下跌。（Getty Images）
利率上升加上擔心經濟衰退，新車生產情況也改善，二手車的價格與銷售量均下跌。（Getty Images）

大約一年前，二手車市場還相當繁盛，新冠疫情及全球晶片短缺迫使製造商中斷或減緩新車生產，消費者轉向二手車，進一步推高二手車價格；現在隨著利率上升以及對經濟衰退的擔憂加劇，預算尤其緊繃的國人買車的動力下降，加上生產情況改善，新車短缺減緩，二手車的價格與銷售量均下跌，打擊二手車商。

紐約時報報導，考克斯汽車(Cox Automotive)高級經濟與產業洞察經理費爾(Chris Frey)指出，2021年價格大幅上漲後，去年對二手車產業來說是現實的考驗，「隨著需求減弱，二手市場現正迎來挑戰重重的一年。」

根據考克斯汽車的數據，2022年二手車價格下滑14%，今年預計再滑落4%，這種轉變意味著許多車商可能不得不以低於支付的價格賣出部分車。

二手車交易平台Carvana即為一例，該公司近期報告顯示季損失超過5億元，並裁員4000人；Carvana過去12個月負債累累，股價暴跌95%以上，在被消費者投訴後，已有三個州暫時中止其營運執照。

Wedbush財務管理集團分析師巴夏(Seth Basham)指出，Carvana最終可能不得不申請破產保護，「就銷售與盈利的水平而言，該公司累積太多債務，且無法支撐負擔，可能將需要重建。」

另一二手車巨頭CarMax也受到影響，截至11月的前三個月，該公司的汽車銷售下跌21%，淨收入暴跌86%。

直到價格停止下跌以前，CarMax將更謹慎買入汽車與貨車，在最新一季，該公司買進23萬8000輛車，約比前一年同期少四成。

二手車買賣是龐大的市場，考克斯汽車預期今年國內將售出約3600萬輛二手車，比新車的預期銷售少一半。

許多消費者因不願支付新車的全額價格而轉向二手車，但對於收入較低或信用評等較差的消費者，他們通常只能選擇更老舊的二手車。

聯準會加息以對抗通膨的舉動使買車更不易，考克斯汽車數據顯示，12月二手車借貸的平均利息為12.37%，與一年前不到10%相比增加許多。

二手車 汽車 破產

上一則

拜登政府傳考慮全面掐斷美國企業對華為供貨

下一則

消費支出減 學者：經濟衰退機率達61%

延伸閱讀

圖輯：二手車降價了 銷量也跟著跌了

圖輯：二手車降價了 銷量也跟著跌了
猶他州新法 禁青少年受「性別肯定照護」

猶他州新法 禁青少年受「性別肯定照護」
德桑提斯謀士招兵買馬 川普喊話：他若選2024就是不忠之舉

德桑提斯謀士招兵買馬 川普喊話：他若選2024就是不忠之舉
公布特斯拉交車數量前賣股 馬斯克被控內線交易

公布特斯拉交車數量前賣股 馬斯克被控內線交易

熱門新聞

蒙市大規模槍擊屠殺造成10死10傷，兇嫌與被害人皆為華人，圖為現場照片。(取材自推特)

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

2023-01-23 15:38
槍擊案發生後，聞訊趕到的救援人員將傷者送往附近醫院搶救。(路透)

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

2023-01-23 10:41
剛發生命案的加州蒙市「舞星」舞社是華人休閒社交形態的縮影之一。(美聯社)

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

2023-01-25 09:26
加州兩處農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，67歲的嫌犯遭警方壓制逮捕。路透

加州半月灣2農場連爆槍擊 華人7死 67歲華人嫌犯落網

2023-01-24 01:30
據檢察官形容，農場命案兇手趙春利在問訊幾小時內，談話完全不帶感情。（路透）

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

2023-01-27 17:24
加州今天發生本月第6起大規模槍擊案，造成至少3人喪生、4人受傷。(圖截取自ABC7新聞視頻)

已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

2023-01-28 13:02

超人氣

更多 >
薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅

薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅
懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳
銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失
洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃

洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃
田州5警打死非裔案 第6名警員被停職

田州5警打死非裔案 第6名警員被停職