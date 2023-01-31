二手車價已降 銷售量未回升

利率上升加上擔心經濟衰退，新車生產情況也改善，二手車的價格與銷售量均下跌。（Getty Images）

大約一年前，二手車 市場還相當繁盛，新冠疫情及全球晶片短缺迫使製造商中斷或減緩新車生產，消費者轉向二手車，進一步推高二手車價格；現在隨著利率上升以及對經濟衰退的擔憂加劇，預算尤其緊繃的國人買車的動力下降，加上生產情況改善，新車短缺減緩，二手車的價格與銷售量均下跌，打擊二手車商。

紐約時報報導，考克斯汽車 (Cox Automotive)高級經濟與產業洞察經理費爾(Chris Frey)指出，2021年價格大幅上漲後，去年對二手車產業來說是現實的考驗，「隨著需求減弱，二手市場現正迎來挑戰重重的一年。」

根據考克斯汽車的數據，2022年二手車價格下滑14%，今年預計再滑落4%，這種轉變意味著許多車商可能不得不以低於支付的價格賣出部分車。

二手車交易平台Carvana即為一例，該公司近期報告顯示季損失超過5億元，並裁員4000人；Carvana過去12個月負債累累，股價暴跌95%以上，在被消費者投訴後，已有三個州暫時中止其營運執照。

Wedbush財務管理集團分析師巴夏(Seth Basham)指出，Carvana最終可能不得不申請破產 保護，「就銷售與盈利的水平而言，該公司累積太多債務，且無法支撐負擔，可能將需要重建。」

另一二手車巨頭CarMax也受到影響，截至11月的前三個月，該公司的汽車銷售下跌21%，淨收入暴跌86%。

直到價格停止下跌以前，CarMax將更謹慎買入汽車與貨車，在最新一季，該公司買進23萬8000輛車，約比前一年同期少四成。

二手車買賣是龐大的市場，考克斯汽車預期今年國內將售出約3600萬輛二手車，比新車的預期銷售少一半。

許多消費者因不願支付新車的全額價格而轉向二手車，但對於收入較低或信用評等較差的消費者，他們通常只能選擇更老舊的二手車。

聯準會加息以對抗通膨的舉動使買車更不易，考克斯汽車數據顯示，12月二手車借貸的平均利息為12.37%，與一年前不到10%相比增加許多。