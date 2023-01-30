田州5警施暴非裔影片 呈堂爭議大

曼菲斯市五名非裔警員毆打非裔尼科爾斯打致死一案，影像可能成為五警被起訴的關鍵，但也會引起爭議。（Getty Images）

非裔 尼科爾斯(Tyre Nichols)遭曼菲斯市五名警員毆打致死一案，法律界人士指出，警員們隨身鏡頭拍下的影像可能成為他們被起訴的關鍵，但視頻證據勢必在庭上引爆爭議，爭論呈現的內容究竟是什麼。

華爾街 日報 ( WSJ )29日報導，曼菲斯市27日晚間公布警員隨身視頻，內容描述尼科爾斯遭警方攔下，後來遭五名員警拳打腳踢，而尼科爾斯顯然沒有自保之力。五名也是非裔的員警被停職以外，目前遭控以二級謀殺罪等罪名。

辯方律師弗蘭契曼(Robert Frenchman)表示，有些影像殺傷力很強，但換個角度來看，對控方也不是簡單的案子；警方逮人，要在電光火石之間做出判斷，陪審團往往會贊同他們的質疑，讓他們受益。

謝爾比郡(Shelby County)檢察官 馬爾羅伊(Steve Mulroy)很快就提出指控罪名，也受到尼科爾斯家屬的歡迎。直到上周立案後，警方所拍視頻才公布。馬爾羅伊27日表示，要確保目擊者直接由記憶做出供述，別無其他；偵辦仍在進行，可能提出更多指控。

在佛州擔任檢察官14年、現任辯護律師亞列茜絲‧賽克斯(Alexis Sykes)表示，拍下來的視頻很醒目，顯然多位警員重複犯下罪行，假如五位員警之一找她擔任辯護律師，她會建議客戶合作，指控同僚，以期換取較輕刑期。

但前曼哈頓聯邦檢察官貝爾(Martin Bell)認為，影像有時會強化沒目擊事物的重要性，陪審員可能判定，若有任何因素沒在影片看到，就不曾發生；判決結果會與已清晰播出的影片、令人心煩意亂的事件大相逕庭。