紐約、新州自閉症兒童 16年增3倍

2000年到2016年間，紐約州與新澤西州都會區兒童罹患自閉症的人數增加三倍。(Getty Images)

美國小兒科學會(AAP)期刊最新公布的研究顯示，2000年到2016年間，紐約州與新澤西州都會區兒童罹患自閉症的人數增加三倍。

羅格斯大學(Rutgers University)研究團隊分析聯邦疾病防治中心(CDC )的數據，評估4661名8歲罹患「自閉症類群障礙(Autistic Spectrum Disorder)的人數。

CDC表示，目前尚無針對俗稱自閉症(autism)的理學檢查，但CDC已在17個城市根據正式的診斷，以及學校與醫療院所的資料綜合評估自閉症的比率。

2021年CDC報告指出，全國自閉症的趨勢與紐約、新州 的情況相似，在2000年，每150名8歲以下的兒童中就有一人罹患自閉症，至2016年時，自閉症兒童的比率提高至每54人中就有一人。

羅格斯研究人員表示，自閉症人數增加與診斷能力提升，以及人們對自閉症的意識提高有關；此外，基因和環境因素也可能導致自閉症的確診趨勢增加。

研究人員表示，目前對於自閉症的成因仍有許多不解之處，但肯定與疫苗無關。

羅格斯大學的研究發現，紐約和新州的8歲自閉症但無智能障礙的兒童人數在2000年到2016年增加五倍，而有自閉症且有智能障礙的人數則增加兩倍。

自閉症人數驟增的原因，很可能是因為醫師已能在患者沒有智能障礙的情況下診斷出自閉症，換言之，智商等於或高於平均的年幼患者即展現出自閉症的行為，如社交和溝通障礙、重複舉動等；這類情況可能對家長、老師或其他醫生而言較不明顯，且較難在日常行為中被發現。

此外，新研究發現自閉症診斷的種族差異逐漸縮小，以往非裔 與西語裔兒童較少被診斷罹患自閉症。

新研究發現，在沒有智能障礙的幼童自閉患者中，非裔兒童的確診率較白人少30%，但此差距在有智能障礙的幼童自閉患者中更小。