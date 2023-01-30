瑞士藥商「築起智財牆」 這款消炎藥6年賺千億

瑞士藥商AbbVie生產的暢銷抗發炎藥物Humira，合法利用美國的專利制度，成為史上最賺錢的專利藥物，六年來創1140億元收益。(路透)

2016年，瑞士藥商艾伯維(AbbVie)生產、用於治療關節炎等的暢銷抗發炎藥物Humira即將於當年年底面對其他競爭對手，監管機構批准其他相似的藥物，這些藥物上市後可能壓低Humira的價格，然而這樣的情況並未發生。

紐約時報 報導，艾伯維巧妙且合法地利用美國的專利制度，成功阻止競爭藥物進入市場，接下來六年Humira的價格持續上漲，如今已成為史上最賺錢的專利藥物，自2016年底為艾伯維創1140億元收益。

但是下周開始，艾伯維長期壟斷該類藥物市場的局面有望落幕，六年多前監管機構曾批准的安進(Amgen)產仿製藥物Amjevita即將進軍美國市場，此外，多達九種競爭藥物將陸續在今年進場，Humira的價格可能暴跌。

一項個案研究指出藥商如何透過人為手段維持暢銷藥物的價格，艾伯維藉由建立堅固的智慧財產權保護牆，在與準競爭對手達成和解前對其提出訴訟，以延遲對手發布產品，使其他相似藥物直到今年才上市。

這一策略是艾伯維的金礦，付出代價的卻是病患及納稅人。

過去20年艾伯維和前母公司將Humira的價格抬高約30次，最近一次在這個月漲了8%，自2016年年底，Humira的定價飆升60%，每年超過8萬元。

聯邦醫療保險 (Medicare) 2020年為4萬2000名病患支付Humira價格；2016年至2019年，若與允許其競爭對手銷售的情況相比，為Humira的支出多了22億元。

一些受訪者表示，面對Humira巨額的自付費用，他們不得不放棄治療或延後退休計畫。

除了艾伯維，必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb)、阿斯特捷利康(AstraZeneca)等製藥公司也採用相似的手段，使其生產癌症 、焦慮、胃痛等治療藥物的收益最大化。

華盛頓大學專家瑞秋·薩克斯(Rachel Sachs)指出，Humira是許多對於製藥產業擔憂的典型代表，「艾伯維和Humira向其他藥商展現可行的策略。」