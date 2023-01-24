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北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

華爾街數萬人恐被裁員 2008年金融危機以來最大規模

編譯俞仲慈／綜合23日電

金融時報(Financial Times)報導，過去數月來，高盛(Goldman Sachs)、摩根史坦利(Morgan Stanley，大摩)、瑞士信貸(Credit Suisse)以及紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)已裁員超過1萬5000人，市場人士透露這波裁員只是個開端，預估華爾街近期內將有多達數萬名員工被裁員，是2008年金融危機以來規模最大裁員潮。

由於全球經濟成長放緩，包括微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet等大型科技業陸續爆發大規模裁員潮，如今連華爾街金融業也無法倖免於難。

向來裁員不手軟的高盛，由於執行長所羅門(David Solomon)面臨提高銀行有形資產回報率的壓力，本月已率先裁員3200人，占其員工總數6.5%，而且高盛此舉可能給其他銀行業帶來壓力並群起效之。

獵人頭公司Breault & Smith執行長布雷奧特(John Breault)表示：「數來年銀行業幾近瘋狂增聘人員，如今這波裁員實屬正常，只是情況可能會繼續惡化。」

過去兩年來，隨著併購、首次公開募股等投資業務的需求下，各大銀行業建立龐大的人力體系，與此同時，疫情期間銀行業已暫停每年1%至5%的人員替代率，儘管就業人數激增，但部分銀行投資業務的營收已經大幅縮水。

據金融資料公司Dealogic的資料顯示，華爾街銀行有關併購交易、股票發行和債券銷售的諮詢費用，相較於去年同期下滑超過40%，創下有史以來最大年度跌幅，銀行業營收約減少500億元。

眼看榮景不再，銀行業只能推行大規模裁員來斷尾求生，KBW分析師哈利特(Thomas Hallett)表示：「我們已從美國看到一些警訊，投資人希望看到銀行管理階層依成本行事，努力維持合理報酬，而歐洲銀行業也傾向跟進美國進行裁員。」

裁員 華爾街 高盛

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