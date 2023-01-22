官場傳奇？ 才3個月 秦剛將升中國國務委員

中國新任外交部長秦剛傳3月將擔任中國國務委員，創下中國「官場傳奇」。（圖取自中國外交部官網）

香港媒體引述消息人士稱，中國新任外交部長秦剛 今年3月將擔任中國國務委員並兼任外長，晉升為中國國家領導人（副國級）。報導稱，秦剛由正部級到國家領導人，僅用了三個月，將創下中國「官場傳奇」。

報導引述「可靠消息」稱，秦剛近日在天津當選全國人大代表，進一步佐證了這一消息。秦剛2021年7月接替崔天凱出任中國駐美大使，之前他並沒有派駐美國的經驗。去年10月，他在中共20大當選中央委員，上月底接替王毅 擔任外交部長，晉升為正部級。

消息透露，秦剛還將在3月的全國「兩會 」（全國人大、政協會議）接過王毅的國務委員職務。天津市近日召開人大會議，15日選出40名全國人大代表並公布名單，天津人的秦剛也在名單中。

報導引述消息指出，中國國務院內閣成員一般不擔任全國人大代表，參加「兩會」都是以列席身分，但擬晉升為國家領導人的內閣部長，則會在地方提名擔任人大代表，這進一步佐證秦剛將擔任國務委員的消息。

五年前，時任外長的王毅曾在重慶當選全國人大代表，之後升任國務委員。不過，王毅是當了11年的正部級官員才晉升，秦剛只用了三個月，創下官場傳奇，也顯示他深得最高領導人的高度信任。