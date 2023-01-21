婦女墮胎權合法50周年 反墮胎人士「為生命而走」華府遊行

「為生命而走」遊行華府登場，支持和反對墮胎的民眾在最高法院前面表達不同的立場。(美聯社)

大批反墮胎 人士20日聚集在華府國會大廈前，舉行「為生命而走」(March for Life)的大規模反墮胎遊行 ，藉此向國會和白宮表達堅定立場；今年是最高法院1973年裁定賦予婦女墮胎權50周年，這場活動不但將墮胎權爭議從各州政府拉高到聯邦層級，甚至可能牽動2024總統大選。

自去年6月聯邦最高法院推翻保障合法墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)以來，反墮胎人士首次舉行遊行，表達捍衛生命、反對墮胎的立場，「近50年來，你們一直在遊行、以宣揚婦女、她們的孩子和生命本身的基本尊嚴，但今年不一樣。」密西西比州總檢察長菲奇(Lynn Fitch)表示，他的辦公室負責推翻「羅訴韋德案」。

受到最高法院去年6月裁決的影響，阿拉巴馬、阿肯色、愛達荷、肯塔基、路易斯安納、密西西比、密蘇里、奧克拉荷馬、南達科他、田納西、西維吉尼亞和德州等共和黨執政的州紛紛跟進，幾乎全面禁止墮胎。但墮胎禁令在各州仍面臨諸多法律挑戰，因此反墮胎行動領導人試圖藉此警告國會不要嘗試限制去年十幾個州實施的多項反墮胎法律。

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)雖然並未參加這場活動，但透過聲明表達支持，承諾新的共和黨多數將與反對墮胎權的人站在一起。

拜登 總統則透過聲明表達反對立場，強調「法院從未剝奪過對國人如此重要的權利」。拜登承諾將繼續以任何方式使用總統行政權力來保護墮胎權，同時敦促國會立法通過墮胎權利。另外副總統賀錦麗預計22日前往佛州發表演講，以紀念墮胎合法化50周年，強調墮胎權仍然是白宮關注焦點。