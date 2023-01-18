密利訪烏波邊境基地會烏軍總司令 戰事可能現重大轉機

美國參謀首長聯席會議主席密利上將(前左)17日訪視烏克蘭和波蘭邊境的烏軍訓練基地，俄烏戰爭可能有重大轉折。(美聯社)

美國參謀首長聯席會議主席密利 上將(Mark Milley)17日訪視烏克蘭 和波蘭邊境的烏軍訓練基地，並會見烏軍總司令扎盧茲尼(Valeriy Zaluzhnyi)將軍，這是俄烏戰爭以來，兩國最高軍事官員首次會面。

美軍發言人巴特勒(David Butler)說，兩人晤談了兩個小時，討論最新戰況。扎盧茲尼日前確定無法參加18日在布魯塞爾舉行的北約軍事領袖會議，密利特地驅車前往波蘭邊界和他會晤。

巴特勒未透露會談具體內容，但強調兩位將領面對面討論的一定是「重要」議題。戰爭爆發以來，兩人視訊會議多次，如今美國和歐洲盟邦聯手加強對烏克蘭的軍事援助，密利又來到烏克蘭咫尺之遙的波蘭境內，和札盧茲尼面議，顯見戰事可能即將出現重大轉機。

若俄達極限 評論憂直攻美

烏軍有意把占領烏東、烏南地區的俄軍逐出國境，同時強化防空能力，抵禦俄國飛彈和無人機肆意襲擾民宅和基礎設施。

美軍駐德單位正積極訓練烏克蘭機械化部隊，另外，烏克蘭士兵也在美國本土奧克拉荷馬州的軍事基地接受使用愛國者飛彈的訓練。

俄國指控美國和其他北約國家對它發動代理人戰爭，西方評論家擔心，若俄國「忍耐」達到極限，可能直接攻擊美國和北約國家。俄國總統普亭最近指派俄軍參謀長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)擔任進攻烏克蘭俄軍總指揮，顯見他無意結束戰爭。這場戰爭下月24日將屆滿一周年，雙方死傷至少各10萬人。

奧斯丁也將訪德 商議援烏

美國國防部長奧斯丁也即將飛往德國 ，偕同密利和其他盟國代表商議增援烏克蘭的具體做法。荷蘭16日表示有意提供其愛國者防空系統給烏克蘭。德國和美國已承諾讓烏克蘭獲得愛國者飛彈防禦系統的保護。每一個飛彈營有八座發射系統，每一發射系統有4到16枚威力不同的飛彈，隨時處於備戰狀態。

五角大廈官員表示，德國會自行決定如何訓練烏克蘭軍人使用德國提供的飛彈防空系統。