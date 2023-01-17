醜聞纏身 桑托斯：14.2萬人要求就辭職 金辛格發動連署

靠詐騙選民當選的紐約州國會眾議員桑托斯，騙局被拆穿後仍不主動辭職，上周仍在國會行走。(Getty Images)

甫當選的紐約新科眾議員 桑托斯(George Santos)被爆學歷、履歷、家庭等都是造假的醜聞後，朝野兩黨要求他辭職的聲浪越演越烈。桑托斯12日在播客節目裡表示，如果有14萬2000人要他下台，他就會辭去眾議員職務，於是前共和黨 眾議員金辛格(Adam Kinzinger)順水推舟，公開呼籲選民踴躍連署，將桑托斯踢出國會。

來自伊利諾州的金辛格，12日當天立刻在Country First網站發動網路連署，截至16日上午為止，已有4萬4341名網友響應。

金辛格在推特發文寫道，桑托斯說如果有足夠民眾要求，他就會辭職，「所以，遊戲開始了，請連署」。

桑托斯12日在播客節目「戰情室：疫情」(War Room: Pandemic)中與共和黨同僚、佛州眾議員蓋茨(Matt Gaetz)對話時表示，如果有超過14萬2000人要求，他就會請辭，因為桑托斯去年11月期中選舉得票數就是14萬2000票。

另外，民主黨激進組織MoveOn呼籲桑托斯辭職的請願書，也已募集數萬人簽署同意。

有關桑托斯的爭議最早由「紐約時報」踢爆，據該報導指，這位共和黨新科眾議員的傳記，包括學歷、工作履歷與家庭皆有誤導選民的嫌疑，引發喧然大波。

桑托斯隨後坦承自己在某些事情上撒謊，例如聲稱曾在高盛和花旗集團工作，但事實上他從未在這兩家企業任職過，也未曾在紐約市立大學巴魯克學院(Baruch College)或紐約大學(New York University)上過學。

關於個人收入與競選經費來源，桑托斯更是三緘其口，因為財務狀況疑雲重重，聯邦檢察官已經決定深入調查。

上周，選區所在的紐約州長島 納蘇郡(Nassau County)共和黨主席凱羅(Joseph Cairo)舉行記者會公開呼籲桑托斯辭職，「桑托斯在去年、也就是2022年的競選活動是一場充滿欺騙、謊言和造假的競選活動，他欺騙選民，他的謊言不僅是謊言，更讓眾院蒙羞，共和黨不歡迎他。」