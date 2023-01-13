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前國安官員博明：美台密切合作 阻兩岸戰爭爆發

記者廖士鋒、洪哲政／台北報導
美國前副國家安全顧問博明12日透露，美國印太司令部對於介入兩岸戰爭已有所規畫，但細節不便多說。(記者胡經周／攝影)
美國前副國家安全顧問博明12日透露，美國印太司令部對於介入兩岸戰爭已有所規畫，但細節不便多說。(記者胡經周／攝影)

兩岸兵凶戰危的局勢受關注，美國前副國家安全顧問博明12日指出，美國與台灣和盟友密切合作，其目的在於阻止兩岸戰爭的發生，因為戰爭無論對哪方都是災難；他還透露，美國印太司令部對於介入兩岸戰爭已有所規畫，但細節不便多說。

台灣政治大學12日主辦「驚濤駭浪中的自由：台灣準備好了嗎？」座談會，博明與台灣前參謀總長李喜明在會上對談。

博明指出，美國認為必須在和平時期與台灣站在一起，並且必要時在戰爭中與台灣並肩作戰，以實際打贏戰爭的努力來遏制戰爭。他稱，美國不管是共和黨或民主黨一致認為，中國對台灣的入侵是對全世界和平、安全和民主的重大威脅。美國總統已經四次表示，如果北京發動戰爭，將派美國軍隊保衛台灣，同時美國國會和五角大廈正在加強美國和盟國落實這一表態的能力，通過加強軍備來支持這個承諾。

李喜明在會上詢問博明對美國「戰略模糊」、「戰略清晰」爭辯的看法，博明回應稱，拜登總統已四度明確表示，一旦中共攻台，美國軍事會介入，「我認為相當清晰」。拜登的四次說法「每次都更明確」。

李喜明還問及美國方面是否有軍事介入台海戰爭的相關方案，博明回應說，「是的」，但他不能再說太多細節。

對俄烏戰爭爆發，針對「美國把台灣烏克蘭化」、「台灣挑釁大陸」言論，博明駁斥「荒謬、站不住腳」。他認為，「一旦你對北京的認知戰有所警覺，這些荒謬氣味就會像台北夜市的臭豆腐一樣臭」。

博明還肯定台灣延長義務役，這是「台灣全社會對捍衛主權的承諾和宣告」。

博明表示，他當過美國陸戰隊員，知道贏得戰爭不可估量關鍵，是人的意志力，保家衛國的決心，可以彌補裝備與人員的劣勢，高昂的保家衛國的戰鬥意志，可以成為保衛和平的威懾力量。

博明 拜登 北京

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