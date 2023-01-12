歐凱秀指瓦斯爐傷腦 保守派反酸「妳二氧化氮吸多了？」

民主黨籍的紐約州國會眾議員歐凱秀發推文指瓦斯爐傷腦，在推特掀起罵戰。(歐新社)

消費者產品安全委員會以環保和安全為由，考慮禁用瓦斯爐，引發兩黨國會議員互相冷嘲熱諷，紐約州民主黨 籍眾議員歐凱秀 (Alexandria Ocasio-Cortez)諷刺「死也不會放棄瓦斯爐」的共和黨同僚傑克遜(Ronny Jackson)，說「你不知道接觸到二氧化氮和認知能力降低有關嗎？」

傑克遜說，「我絕不放棄我的瓦斯爐，白宮那票瘋子想來拿我的瓦斯爐，除非我死了，從我冰冷的手上奪走。有本事就來呀！」

結果歐凱秀反而成為脫口秀演員、政客和保守派紛紛取笑的對象，問她到底有幾個瓦斯爐。禁用瓦斯爐的提議無異在打擊戈登‧蘭姆西(Gordon Ramsay)等名廚。歐凱秀堅稱，她的建議有理；她說：「我們在紐約的處理方式，不是強迫大家把原有的瓦斯爐換掉，已有的可以繼續使用，新的住宅大樓一定要有不燒瓦斯的爐子，全國則須經過長期的討論，接受意見回饋。」

演員尼可拉斯圖托拉(Nicholas Tutora)推文評道：「民主黨人確實已經走火入魔，禁完瓦斯爐，接下來要禁有輪子的東西了。」

不少抨擊歐凱秀的人，把第一夫人吉兒拜登 在室內用瓦斯爐煮菠菜的照片貼上網。

「自由說話」(Freedom Speaks Up)組織創辦人魏哲思(Seth Weathers)要歐凱秀用完瓦斯爐後，趕快去檢查認知能力是否受損。「妳是不是吸了太多二氧化氮？」