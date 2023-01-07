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阿富汗服役殺25名神學士 哈利：就像從棋盤上吃掉棋子

編譯中心／綜合6日電
英國哈利王子曾在阿富汗出戰鬥勤務，他在回憶錄聲稱曾經打死25名神學士成員。(美聯社)
英國哈利王子曾在阿富汗出戰鬥勤務，他在回憶錄聲稱曾經打死25名神學士成員。(美聯社)

英國哈利王子在回憶錄「備胎」(Spare，暫譯)揭露自己在阿富汗的戰鬥勤務期間殺死了25名神學士武裝分子，現在遭控背叛軍中同袍，阿富汗神學士政權也發出批評。

曾短暫擔任駐阿富汗英軍「芬戈行動」(Operation Fingal)指揮官的英國陸軍退役上校坎普(Richard Kemp)表示，哈利在書中的言論是「背叛了跟他並肩作戰的人」，同時抨擊他說自己並不把神學士死者視為人。

哈利在「備胎」稱他對執行任務期間「奪走人的生命」是既不感到自豪也不感到羞恥，並將殲滅目標描述為「就像從棋盤上吃掉棋子一樣」。坎普上校受訪時表示，哈利是在暗示英國陸軍訓練他在內的士兵時，「不把敵人視為人類，這跟事實相去甚遠」。

坎普上校指出，英國陸軍十分謹慎地區別對待戰場上的無辜平民與戰士，同時警告哈利在回憶錄的爆料會挑起恐怖分子的報仇欲望，從而提升對他安全的威脅。他說，「這影響了他的人身安全，他搬石頭砸了自己的腳」。

坎普上校說，在阿富汗作戰讓「哈利在陸軍與國家都獲得了非常良好的聲譽」，但「備胎」裡的言論會損害這種聲譽。他說，「包括我在內，以前對他評價很高的人，不會以完全相同的眼光看著他」。

除了坎普上校外，在戰爭期間因炸彈爆炸失去一條手臂與一條腿、被哈利譽為「英雄」的英國皇家海軍陸戰隊前隊員麥畢恩(Ben McBean)也發推文表示，「愛你哈利王子，但你需要閉嘴！讓人好奇跟他在一起的人，如果是好人，現在有人會叫他停下來」。

神學士知名成員哈卡尼( Anas Haqqani)則推文：「哈利先生！你殺死的不是棋子而是人，他們有等著他們回去的家人。」阿富汗外交部發言人巴克希(Abdul Qahar Balkhi)也指出，哈利的言論是「阿富汗人在占領軍手下經歷過的創傷縮影，這些軍人謀殺無辜百姓卻不必負責」。

哈利 阿富汗 英國

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