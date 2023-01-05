迪士尼「風中奇緣」寶嘉康蒂原型 竟是愛德華諾頓祖先

迪士尼動畫片「風中奇緣」(Pocahontas)。(取自迪斯尼官網)

迪士尼 動畫片「風中奇緣」(Pocahontas)的故事，取材自真實歷史上美洲原住民公主寶嘉康蒂(Pocahontas)童話般的生平；好萊塢男星愛德華諾頓(Edward Norton)3日在公共電視頻道(PBS)家譜歷史節目「尋根」(Finding Your Roots)中，赫然發現寶嘉康蒂竟是他第12代曾祖母。

歷史學家和主持人蓋茨(Henry Louis Gates Jr.)證實了這個長期流傳的家族傳言，他告訴諾頓：「毫無疑問，有直接的書面紀錄，證明你與你第12代曾祖父和曾祖母，也就是約翰·羅爾夫(John Rolfe)和寶嘉康蒂之間的關聯。」

根據蓋茨的說法，羅爾夫夫婦1614年4月5日在維吉尼亞州 詹姆斯敦(Jamestown)結婚，文件顯示寶嘉康蒂三年後在英格蘭格雷夫森德(Gravesend)去世，羅爾夫在1622年3月左右去世。

現年53歲的諾頓在獲知自己和嫁給維吉尼亞殖民者的印第安公主寶嘉康蒂之間，有淵源流長的家族關係之後表示，「這讓你明白，你只是整個人類故事的一小部分」。

寶嘉康蒂在17世紀初歡迎英國墾荒者來到今日美國。傳說她救了船長約翰·史密斯(John Smith)的性命，奮不顧身地將自己的頭緊靠在史密斯的頭上，阻止村人將他處決。

「尋根」節目追溯名人祖先歷史，3日還揭露諾頓的第三代曾祖父約翰·溫斯特德(John Winstead)擁有一家子奴隸；包括一名55歲男子、一名37歲女子和五個小女孩，年齡分別是4、6、8、9 和10歲。

諾頓說，他以前曾經研究過自己的祖先，這部分歷史讓他坐立難安。當被問及看到人口普查 證實他的祖先是奴隸主是什麼感覺時，他答道：「簡單地說，這些事令人不舒服；你也應該對這些事感到不舒服。」

「這不是對你自己人生的評判，而是對整個國家歷史的評判；首先得要先承認，然後再與之抗爭。」諾頓接著談到他很難不把普查細節內容與個人相關連，「讀到『八歲大的奴隸』時，真的很想死。」