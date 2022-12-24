股價近腰斬 馬斯克：至少1年不賣特斯拉股票

馬斯克說至少一年內不會再賣特斯拉股票。（美聯社）

馬斯克 告22日訴投資人，18到24個月內不會再出售特斯拉 股票；這番話似乎有意安撫不滿他買下推特 後，股價幾乎腰斬的特斯拉大股東。

他在「推特空間」群組語音對話中說，「我在18到24個月內不會賣任何一張(特斯拉)股票。」接著又說兩年內不會賣特斯拉股票，但隨即改口說，至少一年，他會暫停賣股。

馬斯克上周才連續賣掉價值25億8000萬元的特斯拉股票；總計從4月起，為了籌措收購推特的資金，他共賣出230億元特斯拉股票。

馬斯克入主推特後，立刻推出一系列令人頭暈目眩的改革措施，不但嚇跑廣告商，也讓許多用戶自動離去。這些動作包括解雇一半推特員工、停聘特約內容調整員、關掉「信任與安全顧問委員會」。

過去推特禁止用戶上傳新冠疫情假消息的規定，也被他取消；他還主張刑事起訴政府最信賴的防疫專家佛奇博士(Anthony Fauci)。

推特平台不斷出現驚悚演出，讓特斯拉投資人擔心，馬斯克繼續投入大量精力整頓推特，不但可能對特斯拉的產品形象造成負面影響，更可能促使特斯拉的業績衰退。

4月1日，馬斯克宣布要買下推特那天，特斯拉股價每股360元，總市值超過1兆元，如今只剩下三分之一，讓電動車業的競爭對手趁機撿到好處。

特斯拉股價在2021年11月達到高峰，每股414元；23日收盤時為123.74元，比前一日跌1%。