開支法案若通過 數百萬人將失「白卡」資格

數百萬民眾在疫期獲准加入白卡，但開支法案如通過，這些民眾從2023年4月1日起將喪失資格。(Getty Images)

疫情 期間，數百萬民眾獲准加入俗稱白卡 的聯邦醫療補助計畫 (Medicaid)。然而，根據國會預定本周投票的開支法案內容，法案一旦通過，疫情期間獲得白卡的民眾，從2023年4月1日起將喪失資格。

美聯社分析，數百萬民眾可能因此失去聯邦醫療補助計畫。目前全美約有將近8000萬低收入民眾透過白卡取得健保。

疫情期間公共衛生緊急狀態禁止州政府將民眾從聯邦醫療補助計畫中踢除，但開支法案則為疫情期間規定訂定落日條款。過去這段期間裡，拜登政府面臨愈來愈多壓力，要求宣布公共衛生緊急狀態結束。

25名共和黨籍州長19日便聯名致函拜登總統，信中對於聯邦醫療補助計畫人數大幅增加提出疑慮。

醫療健康諮詢機構「艾瓦勒瑞健康」(Avalere Health)分析師沃爾利(Massey Whorley)說，從州政府規畫的角度來看，檢討聯邦醫療補助計畫參加人數是件好事，但如此措施的代價是，某些民眾將因此失去健保。

疫情期間，聯邦政府為了擴大白卡範圍而對各州提供額外經費補助，但根據支出法案內容，聯邦政府補助即將停止。

失去白卡之後，民眾可以改為透過雇主或透過「可負擔健保法」(Affordable Care Act)、聯邦「兒童健康保險計畫」(Children's Health Insurance Program，CHIP)取得健保。

健保權益倡議人士指出，州政府如何通知民眾「你的白卡資格被取消」，並對民眾說明失去白卡之後有何其他選擇等各種未知數令人感到憂心。尤其是收入最低的某些民眾，可能居無定所而沒有固定地址，也沒有網路或電話可以查看是否仍有白卡資格。

法案通過之後，各州政府最快從2023年4月開始就可以踢除民眾的白卡資格，但必須根據規定先行告知民眾。

「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)聯邦醫療補助計畫部主任魯多維茲(Robin Rudowitz)表示，持有白卡的民眾應該確認帳戶資料裡的聯絡資訊已經更新，接近2023年4月1日時要經常查看郵件，注意自己的參加資格是否有變。