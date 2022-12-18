反覺醒、反過度勞權 矽谷大老力挺馬斯克「老闆主義」

馬斯克(中)接掌推特之後的做為引起非議，但矽谷科技業的「老闆」們認同馬斯克的「管理革命」。(路透)

對多數人來說，億萬富翁馬斯克 (Elon Musk)接掌推特 (Twitter)近兩個月來的行徑，徹徹底底是場災難；但與此同時，仍有一群人堅定支持馬斯克對推特的大多數作法，認為馬斯克正在進行一場「管理革命」，他們認同他的「老闆主義」(bossism)世界觀。這群支持馬斯克的人，正是矽谷科技業的「老闆」們。

最近幾周，許多科技公司高級主管、創始人和投資 者，紛紛對馬斯克的表示欽佩。Netflix執行長海斯汀(Reed Hastings)11月底稱讚馬斯克是「這個星球上最勇敢、最有創造力的人」；私募股權投資人貝克(Gavin Baker)最近聲稱，許多創投公司執行長都「受到了馬斯克的啟發」；具影響力的創投公司霍洛維茲(Andreessen Horowitz)多位合夥人也上推特發文，讚美馬斯克的管理風格。

紐約時報分析，這些精英啦啦隊或許背後有階級團結意識或經濟利益，例如馬斯克收購推特，霍洛維茲投資了4億元， 還有些可能仍對馬斯克成功經營特斯拉和太空探索科技公司(SpaceX)抱持好感。但捍衛馬斯克的人指出，就算推特一下子走了數千名員工，也並未如批評者預測般倒閉或下莊。他們認為，馬斯克嚴厲的管理風格是必要的糾正，最終會因削減成本和制定規範而得到回報。

Bloomberg Beta創投人士巴哈特(Roy Bahat)表示，「馬斯克說出了許多執行長希望自己能說出的話，而且他說到做到。」巴哈特認為，馬斯克正在推特進行一場「活生生的自然實驗」，有爭議卻很有啟發性，可讓其他老闆引為借鏡，「他讓我們更明白可能性有多大。」

科技精英支持馬斯克，不只是喜歡他或同意他的「反覺醒」(反政治正確)運動，更將他視為新興世界觀的旗手，希望這種世界觀能在矽谷傳揚。作家甘茲(John Ganz)稱此世界觀為「老闆主義」(bossism)：建立和經營重要科技公司的老闆們認為，過去釋放太多權力給替他們工作的人，讓員工自以為是、懶惰、過度政治正確，這些老闆認為有必要收回這些權力。

甘茲認為，包括馬斯克、金融家馬克·安德森(Marc Andreessen)和PayPal共同創辦人提爾(Peter Thiel)等矽谷「老闆主義」支持者，正趁機將科技業文化急劇向右轉，推倒左翼工人和同情工人者，試圖將自己和其他老闆拉回到圖騰柱頂，並設法牢牢站穩。

這些老闆認為，過去十來年科技業蓬勃發展和人才短缺，迫使許多執行長做出無理讓步，用奢華的額外津貼寵壞員工、將辦公室等級制度扁平化，讓初階員工可以直接挑戰領導層。但馬斯克當上推特新東主，拒絕討好員工，要求大家更努力工作。儘管這些老闆未必同意馬斯克每一項舉動，但許多人認為他的大方向正確；科技公司效率低下，員工不該是社會運動人士，應專注做好自己的工作。

馬斯克不是第一個表達這些觀點的科技領袖，但現在正值20年來，經濟壓力首次壓縮了科技業的利潤，股價低迷下，科技業主管宣稱自己是「戰時CEO」；一年前員工可以辭職威脅換取更輕鬆工作，現在可能被裁員，這些都讓老闆們變得更有影響力。

紐時指出，換句話說，馬斯克選擇了正確時機開始管理革命。現在的問題是：有多少老闆會跟著他一起投入戰火？